Trükkök az igazságügyi reformcsomagban: a kormány átverné a Bizottságot, hogy hozzájusson az uniós támogatásokhoz

Az Igazságügyi Minisztérium január 18-án nyilvánosságra hozta az igazságügyi reformjavaslatát. A törvénycsomag egy sor jogszabályt módosít, a kormány ezzel hárítaná el az EU Helyreállítási Alapjából (RRF) járó, mintegy 5,8 milliárd euró (kb. 2260 milliárd forint) vissza nem térítendő támogatás folyósításának legnagyobb akadályát. Az igazságügyi reformhoz az Európai Bizottság által támasztott 27 kötelezően teljesítendő elvárás, a „szupermérföldkövek” közül négy tartozik. Amíg ezeket nem teljesítjük, Magyarország a 22 milliárd eurós (8580 Mrd Ft) fejlesztési (kohéziós) forrásokhoz sem fér hozzá.

A magyar bírósági rendszernek, amihez most hozzá kell nyúlni, két meghatározó intézménye van: az ítélkezési csúcsszerv Kúria és a bíróságok központi igazgatását végző Országos Bírói Hivatal (OBH). Mindkettő vezetőjét a parlament választja. A rendszerben az egyensúlyt a bírók által választott ellenőrző testületnek, az Országos Bírói Tanácsnak kéne biztosítania. Az OBT felügyeli az OBH működését, így egyebek mellett a bírósági vezetők kinevezését és a bírók jutalmazási rendszerét. Ha a rendszer nem átlátható, a parlamenti többség által választott két csúcsvezető hozzájuk lojális embereket juttathat a Kúria és az alsóbb bíróságok kulcspozícióiba, akik a jutalmazással és más kedvezményekkel vagy épp azok elvonásával nyomás alatt tudják tartani a beosztottjaikat.

Ez a probléma egyáltalán nem elméleti: a parlament az OBH és a Kúria szabályozásában is hagyott kiskapukat, az OBT pedig nem kapott elég erős eszközöket a feladataihoz, így a kontrollszerepét nem, vagy csak részben tudja betölteni. Az OBH előző elnöke, Handó Tünde ezért tehette például meg, hogy az OBT-t megkerülve jó pár bírósági vezetői posztra nem a pályázatok nyerteseit, hanem a saját kiválasztottjait ültette. Varga Zs. András is ezért tud a pályázatok együttes kiírásával és elbírálásával úgy kavarni, hogy a Kúrián a saját embereit hozza helyzetbe.

A 2011 óta folyamatosan alakítgatott igazságügyi rendszerrel szemben hazai és külföldi szakértők, civilek és intézmények rengeteg kritikát fogalmaztak meg. Az Európai Bizottság a kormánnyal folytatott egyeztetések során szűkebbre vette a fókuszt, és a támogatások folyósításához az igazságügy területén négy, 2023. március 31-ig mindenképp teljesítendő feltételt jelölt meg:

meg kell erősíteni az Országos Bírói Tanács (OBT) szerepét és hatásköreit;

meg kell erősíteni a kúriai bírók függetlenségét, hogy védettebbek legyenek a politikai befolyásolástól;

meg kell szüntetni annak akadályait, hogy a magyar bírók az Európai Unió Bíróságához forduljanak, ha úgy látják, nincs összhangban a hazai és az uniós jog;

meg kell szüntetni a hatóságoknak azt a lehetőségét, hogy jogerős ítéleteket támadhatnak meg az Alkotmánybíróságon.

A kormány mindvégig tagadta, hogy a bíróságok hazai szabályozásával bármi gond lenne. Egy szeptemberi Kormányinfón, amikor már javában körvonalazódott, hogy a befagyasztott eurómilliárdokat milyen igazságügyi változásokhoz köti az Európai Bizottság, Gulyás Gergely még mindig azt mondta, hogy nincs a magyarnál függetlenebb bírói szervezet Európában, soha fel sem merült, hogy ne lenne eléggé független a bírói szervezet, és legfeljebb az OBH meg az OBT között vannak viták.

Még a most társadalmi egyeztetésre kirakott törvényjavaslat indokolásában sem ismerik el, hogy azért javasolják a módosításokat, mert azokra szükség van:

„(...) az utóbbi időben felerősödtek olyan, a magyar jogi környezet sajátosságainak félreértéséből vagy – sajnálatos módon egyes szereplők oldaláról jelentkező – szándékos félreértelmezésekből adódó aggályok, amelyek beárnyékolták a magyar igazságszolgáltatás szervezetét, működését, elért eredményeit. A magyar Kormány ezen aggályok eloszlatása és a független magyar igazságszolgáltatás zavartalan működésének biztosítása érdekében a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv részeként vállalta a felmerült aggályok és félreértések tisztázását.” (kiemelések tőlem - M.G.)

A kormány tehát azt mondja, hogy nincsenek anomáliák, de mivel egyesek a félreértéseket kihasználva áskálódnak, a nyugalom és a zavartalan működés érdekében hajlandók módosítani a rendszeren, hogy tisztázzák a helyzetet. Az ügy jogalkotási pikantériája, hogy a kormány bő tíz év után először tett ki társadalmi egyeztetésre egy igazságügyi témájú törvényjavaslatot, és most is csak azért, mert az Európai Bizottság ezt konkrétan megkövetelte.

A törvényjavaslat alapján a négy ultimátumszerű feltétel közül a kormány egyet tűnik késznek maradéktalanul teljesíteni: nem lesz akadálya annak, hogy bírók a kételyeikkel az Európai Unió Bíróságához (EUB) forduljanak. Nem történhet meg az, ami Vasvári Csaba bíróval 2019-ben, hogy miután felfüggesztett egy büntetőpert, és az EUB-tól kért jogértelmezést, Polt Péter legfőbb ügyész kérelmére a Kúria ezt a lépését jogtalannak nyilvánította, és fegyelmi eljárást indult ellene. A másik kárvallott bíró Szabó Gabriella volt, akit alkalmatlannak minősítettek, és nem hosszabbították meg a vezetői kinevezését, amikor a menedékkérelmek elbírálásának hazai szabályozása miatt az EUB-hoz fordult.

photo_camera Sajtóbeszélgetést tart az Országos Bírói Tanács. Fotó: Bankó Gábor / 444

Jelentős előrelépés, hogy a törvényjavaslat megszüntetné a közhatalmi szerveknek (hatóságoknak) azt a 2019 végén hatályba lépett lehetőségét, hogy jogerős bírósági döntéseket támadhatnak meg az Alkotmánybíróságon. A helyzet alkotmányjogi abszurditását egy konkrét példán lehet jól érzékeltetni. Az ingyenes koronavírus-oltásra jelentkezéskor bárki beikszelhette, hogy a járványról a Kormányzati Tájékoztatási Központ további tájékoztatást küldhessen neki. Tavaly, a választási kampány idején aztán a kormány az ellenzéket lejárató kampányüzeneteket küldözgetett ezekre a címekre.

A Kúria ezt a nyilvánvalóan jogellenes gyakorlatot márciusban a választási eljárásról szóló törvény megsértéseként értékelte. A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda azonban erre az AB-hez fordult, ahol a lojális többség megsemmisítette a Kúria határozatát, szentesítve a gyakorlatot, hogy a kormány bármennyi közpénzt költhet az ellenzék bírálatára, míg az ellenzéknek csak korlátozott forrásai vannak a kormánykritikára. A reform elfogadásával beálló új helyzettel csak az a gond, hogy az AB korábbi, ilyen ügyekben született határozatai nem vesztik érvényüket, azokra a testület az új határozataiban továbbra is hivatkozhat.

A csomag OBT-vel kapcsolatos módosításainak megítélése már jóval összetettebb. Mindenképp előrelépés, hogy a testület végre jogi személyiséget kap. Ezzel megszűnik az az évtizedes helyzet, hogy az OBT ki van szolgáltatva az általa felügyelt Országos Bírói Hivatalnak. Az OBT önálló költségvetés és saját iroda nélkül dolgozik, minden kiadásukról az OBH elnöke dönt, még az OBT-nek dolgozó irodistáknak is Senyei György OBH-elnök a munkáltatója. Egyértelműen pozitív fejlemény az is, hogy a javaslat szerint az OBT vétózhat, ha az OBH elnöke eredménytelenné nyilvánít egy olyan bírói vagy vezetői pályázatot, ahol van alkalmas pályázó.

Az Amnesty International Magyarország, az Eötvös Károly Intézet és a Magyar Helsinki Bizottság a 444-hez eljuttatott közös előzetes állásfoglalásában viszont azt írja, hogy az OBT a javaslatban nem kapta meg a szupermérföldkőben előírt vétójogot az OBH elnöke és a Kúria elnöke kinevezésekor. Az OBT megkerülhetetlen lenne, de csak a formális követelmények teljesülését vizsgálhatná, tehát hogy az államfő jelöltjének megvan-e például az előírt végzettsége és gyakorlata. Viszont nem hallgathatnák meg, ahogy eddig, és az alkalmasságáról sem mondhatnának véleményt, ami a három civil szervezet szerint „teljesen kiüresíti az OBT egyetértési jogát”. A 444 figyelmét bírósági körökből többen is felhívták egy trükkre az IM javaslatában. Bár a Bizottság kifejezetten előírta, hogy az OBT-nek a bíróságok igazgatásával kapcsolatos valamennyi dokumentumhoz, információhoz és adathoz, köztük a személyes adatokhoz biztosítani kell a hozzáférést, a törvényjavaslat szövegében az áll, hogy az OBT „a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok betartása mellett” tekinthet be az iratokba. A testületnek teljes körű hozzáférésre lenne szüksége, hogy ellenőrizni tudja például a jutalmazások menetét, vagy az olyan vizsgálatok lefolytatását, mint amilyet a Fővárosi Törvényszék elnöke rendelt el a saját szerepének tisztázására a Völner-Schadl-ügyben. Ám ha az OBH elnöke úgy értelmezi a majdani jogszabályt, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratokat nem kell kiadnia, egy örökkévalóságig tartó jogvita indul, ami alatt az OBT továbbra sem tudja ellátni a feladatát. Az EB elvárásának megfelelően megszűnik az a lehetőség, hogy az OBH elnöke az OBT hozzájárulása nélkül, a fegyelmezés nem hivatalos eszközeként rendelhessen ki bírókat új helyre. Egy forrásunk azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy az új felállásban ezekben az esetekben nem az igazgatásért felelős, 200 fős apparátussal dolgozó OBH-nak kéne megindokolnia a bíró elmozdítását, hanem az OBT-nek a vétót, és jogvita esetén pereskedni is az OBT-nek kell majd. Vagyis lényegében egy jelentős igazgatási feladat egyszerűen átkerül az OBH-tól a nem erre kalibrált OBT-hez.

A szövegben nem ez az egyetlen csel. Az Európai Bizottság a kúriai bírók függetlensége tárgykörében kikötötte, hogy a Kúria elnöke nem lehet újraválasztható. Ezt tartalmazza is az IM javaslatcsomagja, de, ahogy a civilek észrevették, azt már nem, hogy a főbírónak a 9 éves ciklus végén megszűnik a megbízatása.

Így Varga Zs. András (Polt Péterhez hasonlóan) élete végéig a Kúria elnöke maradhat, ha a parlamentnek nem sikerül az utódját kétharmados többséggel megválasztani.

photo_camera Varga Zs. András alkotmánybíró a Kúria elnökjelöltjeként, 2020. október 8-án a Parlamentben. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A törvénytervezetben az IM egy külön gesztust is tesz Varga Zs. Andrásnak. Megkímélik attól a tekintélyromboló helyzettől, hogy hivatalban lévőként ne felelne meg a Kúria következő elnökére vonatkozó összes formális követelménynek. Az egyik új feltétel a posztot két év kúriai bírói tapasztalathoz köti, pont amennyit Varga Zs. most januárban pipált ki. Új lehetőség emellett, hogy az is megválasztható Kúria-elnöknek, aki korábban nem volt bíró, viszont például egyetemi tanár jogász, mint Varga Zs.

A Bizottság azt is elvárja, hogy szűnjön meg az aranyhíd az Alkotmánybíróság és a Kúria között. Ez a „lex Varga Zs.”, ami lehetővé teszi, hogy kérésükre az alkotmánybírók megbízatásuk lejártával automatikusan kúriai bíróként folytassák a karrierjüket, függetlenül attól, hogy megfelelnek-e a kevésbé kiváltságosokkal szembeni feltételeknek. Az IM javaslata megszünteti ezt a lehetőséget, csak épp a kapu meglehetősen lassan csukódna be: a szigorítás nem vonatkozna azokra az alkotmánybírókra, akiket Áder János kérésükre már kinevezett bírónak, de még nem járt le megbízatásuk az AB-n. Az EB szándéka ellenére így továbbra is érkeznének alkotmánybírók a Kúriára, az utolsó a 2030-as évek elején.

Az IM reformcsomagja a Kúrián polgári és büntető ügyszakban is bevezetné a lehetőséget, hogy a perekben három helyett öttagú tanácsok ítélkezzenek. Ez a kritikusok szerint nagyobb szabadságot adna Varga Zs. Andrásnak és a hozzá közel álló vezetőknek, hogy ha akarják, úgy kevergessék a 3-5 tagú tanácsokat, hogy a kiemelt ügyekben kisebbségben maradjanak a régi vágású bírók, és nőjön az esély, hogy az elvárt ítélet születik meg. Egy bírósági forrásunk úgy véli, hogy az öttagú tanácsok a létszámbővítésre is lehetőséget teremtenek, ami a Kúria további fellazításával járhat. Egy másik, külső szakember ezt kevésbé tartja valószínűnek, ám mivel szerinte várhatóan nem lesz a Kúrián kevesebb ügy, a bírók leterheltebbek lesznek.

Az OBT hétfői, rendkívüli ülésén értékeli az IM csomagját.

