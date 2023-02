A német külügyminiszter szerint döntő napok előtt állunk Ukrajnában

A következő néhány nap döntő lehet mind az ukrajnai háború, mind pedig általánosabban a világ jövője szempontjából, jelentette ki Fülöp-szigeteki kollégájával, Enrique Manalóval közös berlini sajtótájékoztatóján Annalena Baerbock német külügyminiszter.

photo_camera Annalena Baerbock (j) német külügyminiszter és Fülöp-szigeteki kollégája, Enrique Manalo (b) közös berlini sajtótájékoztatójukon 2023. február 20-án. Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Pénteken lesz az orosz támadás első évfordulója, és aznap tartják az ENSZ közgyűlésének második napját is. A tanácskozáson határozatot fogadhatnak el arról, hogy Ukrajnában átfogó, igazságos és tartós békét kell elérni a lehető leggyorsabban.

Baerbock most arról is beszélt, hogy tavaly márciusban az ENSZ tagállamainak túlnyomó többsége elítélte Oroszországot, a javaslatot csak Oroszország legkiszolgáltatottabb csatlósai, például a hatalmát egyedül az orosz katonai beavatkozással megtartani képes szír rezsim szavazta le, és tartózkodni is csak olyan országok tartózkodtak, melyek gazdaságilag nagyban függnek Oroszországtól.

"Ez a háború nem csak Európa ügye, az egész világra nézve szörnyű következményei vannak. Épp ezért a napokban az egész világ arra fogja kérni Putyin elnököt, hogy vessen véget a háborúnak, vonja ki csapatait, és dolgozzon a béke helyreállításán" - közölte Baerbock. (Via Ukrinform)