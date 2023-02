Rácz András: Kilenc év háború

Napra pontosan egy év telt el azóta, hogy Oroszország újra nagy léptékű támadást indított Ukrajna ellen. Azért újra, mert az első támadás majdnem pontosan kilenc évvel ezelőtt, 2014 februárjában történt, amely akkor a Krím elfoglalásával, és gyors, bár teljesen törvénytelen annexiójával kezdődött. Arról, hogy mindez hogyan zajlott, itt írtunk.

Előzmények

A Krím megszerzésén felbuzdulva az orosz vezetés úgy értékelte, lehetőség nyílhat ugyanennek a forgatókönyvnek a megismétlésére Ukrajna más, szintén jórészt oroszajkú régióiban. Moszkva ennek érdekében oroszbarát felkeléseket robbantott ki Ukrajna keleti és déli régióban, Odeszától Harkivig. Ezek a megmozdulások tömegtámogatottság hiányában sok helyen gyorsan elhaltak (ez történt Harkivban), máshol az ukrán kormányzat, illetve az azt támogató oligarchák törték le őket (például Mariupolban és Dnyipróban). A 2014 eleji oroszbarát tüntetések közül a legvéresebb az odeszai volt. Itt május 2-án a Moszkva-párti tüntetőket az ukránbarát ellentüntetők beszorították a szakszervezeti székházba, amely tisztázatlan körülmények között kigyulladt, és a tűznek több tucatnyi halálos áldozata volt.

Közös elem, hogy a helyi lakosság, bár sok szempontból elégedetlen volt az új kijevi vezetéssel, mégis inkább az Ukrajnához tartozást preferálta; ha nem is feltétlenül teljes odaadással, de legalább kisebbik rosszként. Az, hogy Oroszországhoz tartozni sokkal rosszabb volna, ekkorra a többség számára egyételművé vált, részben az oroszbarát szakadárok példátlan erőszakossága, részben a megszállt Krímben végrehajtott „stabilizációs intézkedésekről” szóló hírek ismeretében.

A Moszkva által szított szeparatista akciók csak Kelet-Ukrajnában, Doneck és Luhanszk megyékben találtak érdemi támogatottságra. Többségük valószínűleg ott sem volt (a szeparatizmusról szóló legutóbbi közvélemény-kutatás szerint Doneckben is csak alig több mint 30% volt a Kijevtől való elszakadást támogatók aránya), de mivel a helyi lakosság legnagyobb része a szovjet múlt miatt a végletekig passzív volt, az aktív, agresszív, Moszkva által igen erősen támogatott kisebbség át tudta venni a hatalmat.

Az ukrán vezetés Petro Porosenko 2014. május 25-ei elnökké választása után ellentámadást indított, amely eleinte gyorsan teret nyert. Augusztus elejére már reális lehetőségnek tűnt, hogy Ukrajna képes lehet visszafoglalni mindkét megyét, és véget vetni a szeparatizmusnak. Ezt Moszkva nem hagyhatta, így 2014 augusztusában reguláris haderővel is beavatkozott a konfliktusba. A Janukovics-rendszer évei alatt a végletekig leépült ukrán hadsereg két súlyos vereséget is elszenvedett, egyet augusztusban-szeptemberben Ilovajszknál, a másodikat 2015 februárjában Debalcevénél.

photo_camera Megemlékezés az Ilovajszknál elesett ukrán katonákra a kijevi orosz nagykövetség előtt 2019. augusztus 28-án Fotó: STR/NurPhoto via AFP

A két vereséget egy-egy fegyverszüneti megállapodás követte, ezek összefoglaló nevükön a minszki megállapodások. Teljes fegyvernyugvást a második sem hozott, arra azonban – az EBESZ, valamint a német és a francia kormány nagyon aktív közvetítésének is köszönhetően – alkalmas volt, hogy jelentősen csökkentse a harcok intenzitását a kontaktvonal mentén. Oroszország oldaláról ez győzelem volt, hiszen a status quo alapján lényegében kiszakította Doneck és Luhanszk megye jelentős részét Ukrajna ellenőrzése alól. Ukrajna számára is létfontosságú volt a fegyverszünet, mert csak így tudott lélegzethez jutni, így lehetett stabilizálni a forradalom, a Krím elvesztése és a két pusztító katonai vereség után az államot.

Néhány hónappal később, 2015 nyarán a donecki szeparatisták még megkíséreltek egy újabb támadást Marjinkánál, ám ezt az ukrán hadsereg sikeresen visszaverte. A marjinkai harcokat követően követően a frontvonalak megmerevedtek, és nem is történtek érdemi területi változások a következő majdnem hét évben. A második minszki megállapodás által elrendelt fegyvernyugvás ellenőrzésére hivatott EBESZ-misszió folyamatosan dokumentálta a tűzszünetsértéseket, átlövéseket és egyéb incidenseket, de a helyzet stratégiai léptékben nagyjából stabilizálódott.

Ez ugyanaz a háború

A háború azonban nem ért véget, csak a harcok intenzitása csökkent. A 2022-es eszkalációt megelőző hét évben folyamatosak voltak a kisebb-nagyobb tűzszünetsértések és helyi szintű incidensek a frontvonal mentén. A harcok tehát 2015 után is zajlottak, csak a korábbinál alacsonyabb szinten.

Ez az alacsonyabb intenzitás azt eredményezte, hogy a nyugati közvélemény jelentős része lassacskán elfeledkezett arról, hogy Ukrajnában háború van. Mivel a frontvonalról nem érkeztek a szélesebb közönség számára is érdekes hírek, a Krím annexióját és az MH17-es Malysia Airlines-járat lelövését követő sokk is elmúlt, Ukrajna „kikopott” a tudósításokból. Ezért gondolják sokan, hogy a háború 2022-ben kezdődött – holott tavaly ilyenkor valójában már majdnem nyolc éve tartott.

Több helyen írtam már, mégis fontosnak tartom megismételni: érdemes belegondolni, hogy Európában ilyen hosszú konfliktus több mint háromszáz évvel ezelőtt zajlott utoljára: ez volt az 1701 és 1714 közötti spanyol örökösödési háború. A 21. századi Európában nagyon kevesen tudják elképzelni, mit jelent egy olyan háború, amely egy fél generáció életét felöleli és meghatározza. Ezt a tapasztalatot Ukrajna kénytelen volt megszerezni – de épp amiatt, hogy Európában hasonló konfliktus sem volt évszázadok óta, a nyugati lakosságnak szinte semmi fogalma nem volt arról, min ment keresztül az ország 2014 és 2022 között.

Az alacsony intenzitású háború is pusztító

Az orosz–ukrán háborúnak 2022 előtt a roppant konzervatív módszertan szerint számoló ENSZ adatai alapján mintegy 14 ezer katona halottja volt, az ukránok, az oroszbarát szeparatisták és az orosz hadsereg harci veszteségeit is beleszámítva. Emellett a konfliktusnak az alacsony intenzitás ellenére nagyon sok polgári áldozata is volt. Az ENSZ körülbelül 3400 polgári halottról tud, de a német hírszerzés már 2015-ben arról beszélt, hogy sok tízezer ilyen áldozat lehet.

photo_camera Megsérült lakóház a Doneck megyei Limanban 2023. február 22-én Fotó: IHOR TKACHOV/AFP

Az elhúzódó háborúnak jelentős gazdasági hatásai is lettek. Amellett, hogy Kijev számára elvesztek a Krímből származó bevételek, Ukrajna 2014 után arra kényszerült, hogy GDP-je körülbelül 3%-át költse közvetlenül a háborúra évente, ami kétszeres növekedés ahhoz képest, hogy 2013-ban a védelmi kiadások alig másfél százalékot tettek ki. A megtépázott gazdaságú országnak ez anyagi értelemben is komoly terhet jelentett. A katonai kiadások mellett a háború költségei közé kellett sorolni a gondoskodást a belső menekültekről, a helyreállítást az oroszoktól visszaszerzett területeken, illetve természetesen az elhúzódó háború miatt megrendült befektetői bizalomból eredő károkat is. Összességében 2015 és 2022 között Ukrajna az éves GDP-je minimum 6-8%-át költötte a háborúval kapcsolatos közvetlen és közvetett kiadásokra.

Emellett a folyamatban lévő két területi konfliktussal (Krím, Kelet-Ukrajna) Moszkva azt is garantáltan elérte, hogy Ukrajnának nem volt semmiféle esélye a NATO-tagságra, a szövetség által a 2008-as bukaresti csúcson tett általános ígéret ellenére. Az Észak-atlanti Szövetség nem vesz fel aktív területi konfliktussal küzdő országot, mivel a kollektív védelmi garancia miatt ez azt jelentené, hogy az új tag belépésével az adott ország folyamatban lévő konfliktusába lépne be. Ebből következik, hogy a 2022-es támadás egyik hivatalos orosz indokaként felsorolt NATO-terjeszkedési fenyegetés a valóságnak egyáltalán nem felelt meg, lévén, hogy Ukrajna tagságára semmiféle valós esély nem volt.

A 2022-es orosz hübrisz: Ukrajna alábecsülése

Amikor Oroszország egy évvel ezelőtt megindította az átfogó támadást Ukrajna ellen, az többek között azért is érte a világ legnagyobb részét durva sokként, mert rengeteg érv szólt ellene. Teljesen irracionálisnak tűnt, hogy Oroszország azt gondolná, körülbelül 200 ezer felsorakoztatott katonájával képes lehet elfoglalni a 600 ezer négyzetkilométer nagyságú Ukrajnát. Annál inkább, mert az ukrán hadsereg nemcsak számszerűen volt nagyobb, mint az orosz támadó kontingens, de a 2014 óta eltelt nyolc évben jelentős modernizáción is keresztülment. Sokan érveltek azzal is, hogy Oroszország olyan pusztító nyugati szankciókat kapna egy ilyen agresszióra válaszul, hogy Moszkva számára egyszerűen nem érné meg a teljes gazdasági elszigetelődést kockáztatni.

Putyin mégis a támadás mellett döntött. Egy év után már látszik, hogy az ehhez a döntéshez vezető legfontosabb hiba Ukrajna mint ország, nép és politikai rendszer döntő léptékű alábecsülése volt. Ebből a hibából, ha úgy tetszik, hübriszből következett az összes többi. Ezért gondolhatta az orosz vezetés, hogy ekkora támadó erővel is képes lehet Kijevet négy, Ukrajna déli és keleti részeit összesen hét nap alatt elfoglalni. Végzetesen alábecsülték az ukrán kormány és hadsereg képességét és hajlandóságát az ellenállásra. Az ukrán nép súlyos félreértése miatt gondolhatta a Kreml, hogy nem kell érdemi lakossági ellenállással számolnia, és a helyiek a bevonuló orosz csapatokat ha nem is virággal, de legfeljebb csendes passzivitással fogadják majd.

photo_camera Vlagyimir Putyin orosz elnök üzenetet intéz a Szövetségi Gyűléshez 2023. február 21-én Fotó: SERGEI SAVOSTYANOV/AFP

Moszkva alábecsülte a Nyugatot is: amiatt, hogy rövid háborúra készült, nem gondolta komolyan, hogy a Nyugat képes lesz érdemi büntetőintézkedéseket hozni abban a néhány napban, amíg legyőzik Ukrajnát. Valószínűleg arra számítottak, hogy a 2008-as grúziai háborúhoz hasonló helyzet áll elő: olyan gyorsan véget érnek a harcok, hogy a Nyugatnak sem ideje, sem politikai akarata nem lesz érdemben reagálni.





Oroszország lábon lőtte magát

Ehhez képest egy év után ott tartunk, hogy Oroszország a háború elején a hadüzenetben meghirdetett céljai közül egyet sem tudott maradéktalanul megvalósítani, a legtöbb kapcsán pedig teljes kudarcot vallott. A „nácitlanítás” jelszóval bejelentett szándék az ukrán vezetés leváltása, esetleg megsemmisítése lett volna, a Zelenszkij-adminisztráció helyére Moszkva oroszbarát bábkormányt tervezett ültetni. Ehelyett Zelenszkij nemhogy a helyén van, és vezeti az országot, de ő a modern ukrán történelem legnépszerűbb vezetője, aki bőven 80% feletti lakossági támogatást élvez.

Ukrajna „demilitarizálásának” szándéka az ukrán hadsereg legyőzését, majd részleges leszerelését és modern fegyverektől való megfosztását jelentette volna. Ehelyett az ország egy év elteltével közel egymillió embert tart fegyverben, miközben több mint százmilliárd dollár értékben kapott fegyvereket és katonai felszereléseket a Nyugattól. Ráadásul a folyamatos hírszerzési támogatásnak köszönhetően Moszkva arra sem képes, hogy hadműveleti, pláne hadászati szintű meglepetést tudjon okozni, ugyanis az ukrán és a nyugati hírszerző szolgálatok kombinált értesülései nagyon pontos képet adnak az orosz haderő mozgásáról. A demilitarizálni szándékozott ukrán hadsereg 2022 nyara óta visszafoglalta a megszállt területek körülbelül felét, és jelenleg is eredményesen védekezik a keleti fronton zajló orosz offenzíva ellen.

photo_camera Ukrán katonák az ostromlott Bahmut közelében, 2023. február 23-án Fotó: YASUYOSHI CHIBA/AFP

Az orosz célok része volt az is, hogy véget vessenek Ukrajna euro-atlanti integrációs ambícióinak. Ehelyett az történt, hogy a NATO és Kijev között minden korábbinál intenzívebb az együttműködés (annak ellenére, hogy a magas szintű kapcsolatokat Magyarország továbbra is blokkolja), az Európai Unió pedig 2022-ben megadta Ukrajnának a tagjelölti státust. Bár rövid és középtávon Kijev egyik szervezetnek sem lesz tagja, az együttműködés szorosabbá válása várhatóan folytatódni fog, Moszkva tehát itt is az eredeti céljaival ellentétes hatást ért el.

A támadás megindítását Oroszország azzal is indokolta, hogy meg kell védeni az ukrajnai oroszajkú lakosságot az állítólagos ukrán náci uralomtól. Ehhez képes a támadás elején elfoglalt területek döntően valóban oroszajkú lakossága a legtöbb helyen kifejezett ellenszenvvel viseltetett a megszálló erők iránt, néhány helyen pedig bátor ellenállási akciókra is sor került. Bár a kezdeti tiltakozásokat az orosz csapatok hamarosan letörték, a megszállt területeken kibontakozó ellenállási mozgalomnak komoly szerepe volt abban, hogy Moszkva nem tudta megszilárdítani az uralmát Herszon és Zaporizzsja megyék felett sem.

Miután pedig kiderült először a bucsai mészárlás, aztán a többi, hasonlóan súlyos tömeggyilkosság, az ukrán politikai elit és a lakosság számára egyértelművé vált, hogy nem lehet kiegyezni a megszállókkal, mivel Oroszország valóban Ukrajna megsemmisítésére tör. Ugyanennek az antagonisztikussá vált szembenállásnak a következménye az is, hogy miután az ukrán hadsereg felszabadított egy-egy területet, a helyi lakosság legnagyobb része kitörő örömmel fogadta a beérkező ukrán csapatokat, hiszen ez számukra a mindennapi életveszélyt hordozó orosz megszállás végét jelentette.

Képtelenség a stratégiai korrekcióra

A meghirdetett célok kudarcának ellenére sem várható azonban, hogy a jelenlegi orosz vezetés rövid vagy középtávon alapvető korrekciót hajtana végre. Elsősorban azért, mert egy annyira merev, diktatorikus rendszerben, mint a jelenlegi orosz, nincs mechanizmus, amin keresztül egy ilyen irányváltást végre lehetne hajtani. Demokratikus országokban le lehet váltani a súlyos hibákat elkövető kormányt, le lehet cserélni a honvédelmi és külügyi vezetést – Oroszországban viszont a kudarc bármiféle beismerése azt jelentené, hogy a felelősség közvetlenül Vlagyimir Putyinra hullik vissza, hiszen személyesen ő indította be a háborút.

Azért sem valószínű, hogy Moszkva korrigálna, mert van egy olyan terület, ahol a háborúja kétségtelenül sikeres, bár ez az aspektus nem szerepelt Putyin egy évvel ezelőtti hadüzenetében. Oroszország kétségtelenül romba döntötte Ukrajna jelentős részét. A háború iszonyatosan súlyos, sok évtized alatt is nehezen gyógyuló károkat és veszteségeket okozott. A halottak és sebesültek, a háborús pusztítás, a gazdasági károk, az országból eddig távozott körülbelül tízmillió lakos időleges elvesztésre összességében olyan mértékű gyengülést jelent, hogy a Kremlnek belátható időn belül nem kell attól tartania, hogy az orosz lakosság bármilyen értelemben is mintának akarná tekinteni Ukrajnát, és esetleg a Majdanhoz hasonló felkelésen törné a fejét.

A háború mint stratégiai hiba korrigálása helyett tehát csak a háborús célok korrekciója zajlik, adaptálva azokat a megváltozott körülményekhez. Moszkva a hangzatos nyilatkozatok ellenére egyáltalán nem törekszik már Ukrajna egészének elfoglalására; mostanra láthatóan „csak” a Donbasz egészének megszerzése, illetve a Krím, valamint Herszon és Zaporizzsja megyék még kezén lévő részének megtartása az orosz magatartásból rekonstruálható cél.

Útfüggőség a Nyugat részéről is

Látni kell mindeközben azt is, hogy mostanra a Nyugat is erős útfüggőségbe került. Az Ukrajnát támogató országok az elmúlt egy évben rengeteg politikai tőkét és bőven százmilliárd dollár feletti támogatást invesztáltak abba, hogy Ukrajna tartani tudja magát az agresszióval szemben. Ráadásul mindebben élvezik a lakosság többségének támogatását is.

photo_camera Volodimir Zelenszkij ukrán és Joe Biden amerikai elnök Kijevben, 2023. február 20-án Fotó: HANDOUT/AFP

Az Egyesült Államokban a Republikánus Párt trumpista szélsőségesei kivételével kétpárti konszenzus van abban, hogy fenn kell tartani Ukrajna támogatását. A politikai és humanitárius megfontolások mellett azt is érdemes észrevenni, hogy az Egyesült Államok azzal, hogy az éves védelmi költségvetésének mintegy 8%-át Ukrajna katonai támogatásra fordítja, eléri, hogy Oroszország hagyományos hadereje évtizedes távlatban amortizálódik. Másképp fogalmazva: katonai értelemben is kifizetődő Kijev támogatása.

Ami az Európai Uniót illeti, a legfrissebb, február 23-án publikált Eurobarometer-felmérés szerint a tagállamok lakosságának legnagyobb része továbbra is elkötelezett Ukrajna támogatása mellett: 91% ért egyet azzal, hogy az EU humanitárius segítséget nyújt, és a szankcióknak is bőven kétharmad feletti, 74%-os a támogatottságuk. Érdekesség, hogy azt is a lakosság majdnem kétharmada, 65%-a támogatja, hogy az Európai Unió fegyverekkel és katonai felszerelésekkel segíti Ukrajnát. 84%-os az orosz energiafüggés csökkentésének társadalmi támogatottsága is. Jól látható tehát, hogy nem igazolódtak azok az orosz (és oroszbarát) várakozások, hogy a szankciók és az energetikai diverzifikáció költségei miatt Európa belefáradna Ukrajna támogatásába.

Magyar szempontból releváns adat, hogy a hazai lakosság abszolút többsége is támogatja a gazdasági szankciókat: bár az 56%-os értékkel a mezőny alsó hányadába tartozunk, ez is markánsan ellentmond a „nemzeti konzultációnak” csúfolt kék plakátokon olvasható, 97%-os elutasítottsági számnak. Bizakodásra adhat okot, hogy a humanitárius segítségnyújtást a magyarok 89, a menekültek segítését 86%-a támogatja, láthatóan nem veszett ki tehát a szolidaritás a társadalomból.

A magas nyugati társadalmi támogatás azt is jelenti, hogy ennyire erős lakossági elköteleződés mellett nagyon komoly politikai vagy katonai kataklizmának kellene történnie ahhoz, hogy akár az Európai Unió, akár az Egyesült Államok hirtelen kihátráljon Ukrajna mögül. Nyugati támogatás nélkül ugyanis Ukrajna valóban záros időn belül elveszítené a háborút – és ez azt jelentené, hogy füstbe mennek a Nyugat által eddig Ukrajna támogatásába fektetett erőforrások is.

Nem látszik, mikor lesz vége

Éppen amiatt, hogy hamarosan a tizedik évébe lép ez a háború, nem lehet megalapozottan megmondani, hogy vajon mikor érhet véget. A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy – hacsak nem történik alapvető, földindulásszerű politikai változás Oroszországban, aminek igen kicsi az esélye – az orosz vezetés akkor adná fel az Ukrajnával kapcsolatos geopolitikai céljait, ha a háború mostani fázisában esetleg vereséget szenvedne, és Ukrajnának sikerülne visszaszereznie a területe legnagyobb részét. Egy esetleges orosz katonai vereség sem hozná el azonban a háború teljes befejeződését, hiszen az ukrán győzelem nem azt jelentené, hogy egészében megsemmisül Oroszország hadereje, tehát a támadási képessége, hanem „csak” azt, hogy kiszorítják az agresszor csapatait Ukrajna legnagyobb részéről.

Azokról a területekről viszont, amelyek Moszkva ellenőrzése alatt maradnának, Oroszország várhatóan a későbbiekben is folyamatos katonai fenyegetést jelentene Ukrajnára, valamiféle, a 2015–2022 között látotthoz hasonló, alacsony intenzitású konfliktus fenntartásán keresztül. Ezzel arra tudná kényszeríteni Ukrajnát, hogy jelentős emberi és anyagi erőforrásokat áldozzon a védekezésre, és a harcok komolyan hátráltatnák az ország euro-atlanti integrációs törekvéseit is.

photo_camera Ukrán katonai temető Kijevben Fotó: OLEKSII CHUMACHENKO/Anadolu Agency via AFP

Békét várni a jelen helyzetben tehát teljesen megalapozatlan (ez most konkrétan az orosz érdekeket szolgálná), hiszen a béke fogalmailag magában foglalja a politikai rendezést is. A belátható időn belül reálisan elérhető maximum egy újabb fegyverszünet, amely az akkori status quo mentén ideális esetben véget vet a harcoknak, kevésbé ideális esetben pedig jelentősen csökkenti az összecsapások intenzitását. Azt megjósolni, hogy erre mikor kerülhet sor, legkorábban idén nyáron lehet, amikor már látszani fog a tervezett nagy ukrán ellentámadás eredménye, és ennek az Oroszországra gyakorolt hatása. Addig azonban – tehát a következő 4-6 hónapban – ez a háború biztosan velünk marad, mégpedig a mostani vagy ennél is magasabb intenzitáson.

Rácz András történész, a Berlinben működő Német Külpolitikai Társaság (DGAP) senior elemzője. A cikkben leírtak a saját személyes véleményét tükrözik. A szerző nem azonos a Magyar Nemzet című napilap Rácz András nevű munkatársával. A cikkhez szükséges háttérkutatás a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának köszönhetően valósulhatott meg, „A proxy hadviseles szerepe a jelenlegi orosz katonai gondolkodasban es gyakorlatban” című projekt keretében.