Spiegel: Kína kamikaze drónok eladásáról tárgyal Oroszországgal

Az orosz hadsereg tárgyalásokat folytat a kínai dróngyártó Hszien Pingo Intelligent Repüléstechnológiával kamikaze drónok Oroszország számára történő tömeggyártásáról, melyeket Ukrajna ellen vetnének be - írja a Spiegel saját értesülésekre hivatkozva.

photo_camera Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-Ping 2022-ben egy szamarkandi csúcstalálkozón Fotó: SERGEI BOBYLYOV/AFP

A Müncheni Biztonsági Konferencián Anthony Blinken amerikai külügyminiszter a Vang Ji kínai államtanácsossal folytatott szombat esti, mindkét fél jellemzése szerint feszült megbeszélései után ilyesmire utalgatott az NBC-nek adott interjújában, hogy az amerikai hírszerzés hamarosan bizonyítékokkal áll elő arról, hogy Kína Oroszország felfegyverzésére és a nyugati szankciók miatt elérhetetlenné vált, a precíziós fegyverek előállításához nélkülözhetetlen mikrocsipek exportjára készül. A Spiegel értesülései is ezt a gyanút támasztják alá: a Pingo állítólag 100 darab ZT-180 prototípus drón gyártását és tesztelését vállalta, mielőtt azokat 2023 áprilisáig az orosz védelmi minisztériumnak szállítaná. Katonai szakértők szerint ez a típus 35-50 kilogrammos robbanófej szállítására alkalmas. Emellett alkatrészeket és szaktudást is biztosítanának Oroszországnak, így az ország havonta mintegy 100 drónt tudna önállóan gyártani. A Spiegel forrásai szerint a ZT-180 kialakítása hasonló lehet az iráni Shaheed 136 kamikaze drónéhez. Az orosz hadsereg több száz iráni drónt vetett be az Ukrajna elleni támadásokban, melyekkel lakóépületeket, erőműveket és távfűtési létesítményeket vettek célba. A lap megtudta, hogy Kína már tavaly jóval nagyobb támogatást szeretett volna nyújtani az orosz hadseregnek, például cserealkatrészek szállítását tervezték az SU-27-es és más vadászrepülőgépekhez. Már terveik is voltak a szállítási okmányok meghamisítására, hogy a katonai repülők alkatrészei a polgári repülők cserealkatrészeinek tűnjenek.

Mint írják, a német kormánynak is vannak arra vonatkozó információi, miszerint Kína kereskedelmi forgalomban kapható drónokat szállít orosz ügyfeleknek, amelyek felderítési célokra is használhatók. Értesüléseik szerint ezeket a drónokat az Egyesült Arab Emírségeken keresztül kínai ellenőrzés alatt álló import-export cégek szállítják az orosz erőknek. Az ilyen ügyletekre rálátó forrásaik szerint vannak bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy az orosz erők valóban bevetettek ilyen drónokat az ukrajnai fronton végzett felderítésre. Annalena Baerbock német külügyminiszter Vang Jinek elmondta hétvégi találkozójukon, hogy elfogadhatatlan lenne, ha Kína katonai támogatás nyújtana Oroszországnak.

Kína mindeddig határozottan tagadta, hogy bármilyen katonai támogatást nyújtana Oroszországnak.