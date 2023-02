– Melyik Oroszország? Ez Kína vagy Oroszország?

– Kína egy ország?

– Igen!

– Jó, nem tudom!

A fenti, minden szempontból tökéletes beszélgetés a Netflix legújabb realityjében, a Perfect Matchben hangzott el, ami természetesen már megint egy párkeresős valóságshow, vagyis nincs benne olyan, amit ne láttunk volna korábban:

bikinis nők,

izmos férfiak haspólóban,

debil párbeszédek.

Az egyedüli újdonság az, hogy a Netflix az újrahasznosítás és a takarékoskodás jegyében összekaparta a létező összes korábbi realityjének legismertebb arcait, majd bedobta őket egy panamai villába, hogy egymás között találják meg életük párját.

Így történhetett meg az, hogy ismét képernyőn láthatjuk a világ minden szempontból legtökéletesebb reality-szereplőjét, a brit Chloét, akiért a Too hot to handle első évadában lehetett először rajongani, és akit a Netflix egyszer már újrahasznosított a véletlenül járványkompatibilissé vált taktikázós, netes átverésekre épülő realityjében, a Circle-ben is. Chloe bármennyire is beillik az átlagos valóságshow-szereplők közé azzal, hogy 0-24 bikiniben van és lehetetlenül butácska, a sorból mégis kilóg azzal, hogy mindezek mellett tudja magáról, hogy buta, és ezt rendkívül szórakoztatóan tudja előadni. Például akkor is, amikor az egyik randiján félrevonulva azt mondja magának: „Az agyaddal gondolkodj, ne pedig a cicijeiddel.” A Too hot to handle korábbi évadainak szereplőin túl láthatunk még ismerős arcokat a Circle-ből, a szó szerint vakrandizós Love is Blindból, a Mole-ból és az egyik ingatlanos realityből is, de még abból a kényelmetlenül bizarr ismerkedős valóságshowból is, amiben állatoknak maszkírozva engedték össze a játékosokat randizni.

Az, hogy korábban már kipróbált, sőt bevált szereplőkkel forgattak, garancia lehetne a sikerre, de sajnos a Perfect matchből pont az a szórakoztató faktor és viszonylag egyszerű, de hibátlanul működő ötlet hiányzik, ami a Too hot to handle-t lazán sikerre tudta vinni. Mert míg abban összeválogattak egy rakás kanos és szép fiatalt, akikkel aztán közölték, hogy nem nyúlhatnak egymáshoz, de még magukhoz sem, itt lehet bármit csinálni, a lényeg az, hogy mindenki találja meg élete párját.



Ebben a műsorban csak egyetlen csavar van, amiatt viszont a játékosok egy részének több hónapos terápiára lesz szükségük a későbbiekben. Mert itt miután a beküldött játékosok szépen kiválasztották egymás közül a számukra szimpatikus párt, a második naptól minden egyes nap beküldenek hozzájuk újabb és újabb szereplőket, vagyis a már bent élő párokat minden egyes nap arra kényszerítik késztetik, hogy kérdőjelezzék meg az aktuális kapcsolatuk működőképességét, és próbáljanak meg inkább másokkal ismerkedni.

Utóbbi miatt a Perfect match sokszor hasonlóan traumatizáló tud lenni, mint az Ultimátum címen futó, szintén netflixes reality, aminek meg az volt lényege, hogy összeeresztettek hat heteroszexuális párt, amelyek egy-egy tagja ultimátumot adott a másiknak, hogy összeházasodnak, vagy ennyi volt. Ott ezek után a résztvevőknek el kellett kezdeniük randizgatni egymással a párjuk orra előtt, majd az új párjukkal össze kellett költözniük pár hétre, hogy eldönthessék, a régit, az újat vagy valaki teljesen mást akarnak maguk mellett tudni a jövőben.

A Perfect Match is ezt a közel sem életszerű és egészséges vonalat tolja, csak még az Ultimátumnál is intenzívebben. Emiatt is jutnak időközben a játékosok olyan bölcs megállapításokra, mint hogy: „Nem tudhatjuk, kihez illünk igazán, amíg nem adunk neki egy esélyt." Márpedig itt minden napra jut egy-egy esély, azzal együtt pedig egy-egy újabb sérülés, lelkinyomor, sértődés, féltékenykedés és sírás, mert a szereplőket végig egy kellemes nyomás alatt tartják, hogy márpedig minden szembejövőnek esélyt kell adni, hátha jobb lesz, mint az előző. A minden napos „kísértések” mellett minden napra jut egy-egy úgynevezett vicces feladat is, például hogy meg kell nevezni minél több országot egy világtérképen – ennek eredménye volt a fent említett „Kína egy ország?” kérdés –, vagy hogy bekötözött szemmel kell smárolnia egymással a játékosoknak. Utóbbi leginkább azért volt bizarr, mert sok más realityvel ellentétben itt bőven voltak még olyan párok, akik még a csókig sem jutottak el egymás között, ezen a ponton viszont rá voltak kényszerítve, hogy ne csak egymás, de mindenki más torkán is ledugják a nyelvüket. De még ezt is tetézték azzal, hogy a tömeges nyálcsere után egymás előtt el kellett árulniuk a műsorvezetőnek, vagyis a pálmafás rövidujjú ingek miatt másodvonalas Miami Vice-karakternek kinéző Nick Lachey-nek, hogy melyik csók hány pontos volt.

A Perfect matchben gyakorlatilag összemixeltek mindent, amit korábbi realitykből lehetett – egyedül az hiányzik, hogy minden egyes alkalommal elmondják, milyen tájolásúak a hálószobák, illetve hogy hány fürdőszoba és jacuzzi van a házban –, vagyis nincsenek forradalmi ötletek, mindössze egy újdonságot kapunk. Ennek az újdonságnak pedig még a Fidesz-KDNP is örülhet, mert ez már egy olyan párkeresős reality, amibe sikerült belevinni a biszexuális vonalat is, miután a nyolcadik részben végül az egyik nő nem egy férfit, hanem egy másik nőt választott párjául. Ezt mondjuk szépen ellensúlyozzák azzal a 25 éves férfi szereplővel, aki még szűz, mert nem hisz a házasság előtti szexben.

Összességében ez is egy olyan műsor, ami megadja azt, amit a többi hasonló trash, kikapcsolja az agyunkat, kellemesen lehet zsinórban nézni fekvés közben, mert továbbra is szórakoztató idiótákon nevetni. Közben viszont egyre nehezebb félretenni a sajnálatot, hogy a mi szórakoztatásunkért agyhalottakat használnak ki és traumatizálnak.