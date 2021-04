Véletlenül lett járványkompatibilis a reality, ami szórakoztatóvá teszi a netes átveréseket

Felkelsz reggel, kiülsz a kanapéra csetelni valakivel, aztán megfőzöd a kávét, csetelsz tovább, átülsz az ebédlőasztalhoz, és csetelsz egy újabb emberrel, később ebédet készítesz, és közben ismét csetelsz, mert más opciód a kommunikációra egyáltalán nincs. Bármennyire is ezt csinálja kisebb-nagyobb kihagyásokkal az egész világ már egy éve, ez most kivételesen nem a valóság, hanem egy valóságshow, ami még csak nem is szánt szándékkal lett járvány-kompatibilis, mert az első évadot még bőven a koronavírus megjelenése előtt mutatták be.



A Circle ennyi alapján először borzalmasan unalmasnak tűnhet, pedig ebben a realityben pont az a szórakoztató, hogy a szereplők egymástól teljesen elszeparálva játszanak, nem láthatják egymást, emiatt pedig mindenki annak adja ki magát, akinek csak akarja. Az egyik játékos a saját férje fotóival egyedülálló apaként játszik, egy asztrofizikus srác a huszonéves lányismerőse fotóit felhasználva flörtöl más pasikkal, egy 58 éves író egy huszonéves nagyon szabad szellemű srác bőrébe bújva próbál mindenkivel nagyon jóban lenni, és persze olyanok is vannak, akik saját magukat adják, többen mégis nekik hisznek a legnehezebben. A játékosok célja pedig ugyanaz, megnyerni a százezer dolláros, vagyis több mint 30 millió forintos fődíjat.

Buborékszámolás > bármi

A Netflixen futó amerikai verzió 2020-ban bemutatott első évada tökéletes volt a maga nemében, parádésan ki lehetett kapcsolni közben az agyat, de nyilván a készítők is tisztában voltak vele, hogy muszáj valamit újítani ahhoz, hogy a második évadra is behúzzák a nézőket. Az újítás ebben az esetben az volt, hogy betették a műsorba a világ legjobb reality-szereplőjét, a brit Chloét, aki a szintén netflixes Too Hot To Handle-ben szerepelt, abban a létező legviccesebb trash-műsorban, amiben összeválogattak egy rakás kanos és szép fiatalt, hogy aztán közöljék velük, nem nyúlhatnak egymáshoz. A saját bevallása szerint is kivételesen buta Chloé a Circle második évadában is megmutatja, hogy nincs nála csodásabb teremtés a világon, például azzal, hogy habfürdőzés közben azon gondolkodik hangosan, vajon hány buborék lehet a kádban, vagy hogy a hátán fekve, a lábán próbál egyensúlyozni egy hatalmas plüss unikornist.

Míg az első évadban csak egyetlen idősebb szereplőt láthattunk, és őt is a fiatal, izmos fiával egészítették ki, addig a második évadban ha nem is jóval, de több a középkorú vagy idősebb szereplő. Ott van a már említett 58 éves Lee, aki egyébként a való életben is másnak adja ki magát, legalábbis elmondása szerint női álnéven ír regényeket, de rajta kívül szerepel még a műsorban a negyvenes Lance Bass is az NSYNC-ből, pontosabban az őt alakító középkorú asszisztense, Lisa, aki csak azért nem bukik le azonnal a kamuprofiljával, mert a műsorban szereplők egy része annyira fiatal, hogy fogalmuk sincs, mi az az NSYNC.

Az új Big Brother

A Circle lényege a kommunikáció, de nem a hazai realitykből ismert üvöltözős, köpködős verzió. Itt az a cél, hogy meggyőzd a másikat, hogy megszerettesd magadat, hogy a többiek rád szavazzanak, hogy te lehess az influenszer, aki dönthet annak a sorsáról, akit aztán örökre kitiltanak a műsorból. Vagy mégsem örökre, de most nem fogok spoilerezni. A műsor egyik legszórakoztatóbb része egyébként pont a kitiltás után következik, mert akit blokkolnak, az mindig meglátogathat egy még versenyben lévő játékost, így végre rácsodálkozhat a magát nőnek kiadó férfi arra, hogy egy magát férfinak kiadó nővel flörtölt.

Az amerikai reality második évadát egyébként 2020-ban, Manchesterben vették fel, abban az épületben, ahol az eredeti brit verzió négy évadát is leforgatták már, és ahol aztán leforgattak egy-egy évadot a franciák és a brazilok is. Ebből kiindulva minden esély megvan rá, hogy ez a reality-franchise legyen az új Big Brother/Való Világ, amit a következő években egyre több ország tesz majd magáévá.

A brit és az amerikai verziót készítő stúdió vezetője, Tim Harcourt a Vulture-nek adott interjújában azt mondta, míg az amerikai show-ban a szereplők kedvesek és tényleg barátkoznak egymással, addig a britek „boldogan fordulnak egymás ellen”, és „a saját nagyanyjukat is eladnák, hogy megnyerjék a fődíjat”. De szerinte máshogy játszanak a brazilok és a franciák is: a brazilok különösen gyanakvóak egymással szemben, a franciák pedig az elejétől kezdve taktikáznak.

Szintén ebben az interjúban beszélt arról is, hogy bár a nézőnek úgy tűnhet, a Circle applikációja egy profi, hangvezérelt technológia, nyilván egyáltalán nem erről van szó, mert ha így lenne, akkor Harcourt már rég Jeff Bezosnak vagy Bill Gatesnek dolgozna. A dolog titka mindössze annyi, hogy van egy hatalmas vezérlőszoba, ahol egy-egy ember folyamatosan azt gépeli, amit a játékosok mondanak.

A Circle egyrészt az internet egyik legijesztőbb részét próbálja szórakoztatóan bemutatni, azt, hogy online bárkit simán át lehet verni egy kitalált személyiséggel, de közben azt is megmutatja, hogy egy olyan helyzetben, amikor képtelenség valakivel személyesen találkozni, azért van némi lehetőség arra, hogy egy picit talán közelebb kerüljünk a másikhoz. Vagyis ha akaratlanul is, de szépen rávilágít arra a nyomorra, amiben most mindannyian létezünk, közben viszont mégis tökéletesen ki tud szakítani a valóságból azzal, hogy őszintén drukkolunk Chloénak, hogy el tudjon számolni hatig.

Végül pedig legyen itt mindenféle spoiler nélkül egy sminkes feladat után készült kép, ami lebuktatta az egyik játékost: