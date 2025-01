A burgenlandi bíróság szerint nem zárhatták volna le a magyar ingázók elől a határt Ágfalva és Somfalva között

A burgenlandi bíróság most az osztrák alkotmánybíróságtól kéri, hogy semmisítsék meg a schattendorfi rendeletet, ami miatt két évvel ezelőtt lezárták a nyugat-magyarországi Ágfalva és a burgenlandi Schattendorf (Somfalva) közötti határátkelőt a magyar ingázók miatt.

A Telex azt írja, egy nemzetközi ügyvédi iroda közigazgatási pert is indított az osztrák falu testülete ellen.

Schattendorf 2023-ban zárta le az autóforgalmat a határon, ami miatt a magyar ingázóknak 30 kilométeres kerülőt kellett megtenniük, hogy eljussanak Ausztriába a munkahelyükre.

Az ügyben eljáró Burgenlandi Közigazgatási Bíróság szerint „a rendelet a jogiállamiság alapelvébe ütközik, és az önkormányzatnak nem is lett volna kompetenciája a rendelet meghozatalára”. Ráadásul a helyi szabályozás nem a törvényben meghatározott „közlekedésbiztonság” céljából, hanem az „ingázó forgalom kizárására” született meg. Az eljáró bíróság most azt is kimondta, hogy a rendelet a törvény előtti egyenlőség alkotmányos elvébe ütközik.

A továbbiakban az osztrák alkotmánybíróság írásbeli állásfoglalást kér majd a felektől, ezután hoz döntést arról, hogy megsemmisíti-e az önkormányzat rendeletét.

Az Ágfalva és Somfalva közti lezrát határátkelő miatt többen Klingenbach felé kerültek, így 2024 novemberében a klingenbachi lehajtóhoz egy betonakadályt tettek, hogy más irányt válasszanak az ingázók.