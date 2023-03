„Ez egy munkaügyi vita, itt nem lesz szó politikai vitáról"

Kapin Lilla szerint november 18-án, a sztrájknapon egyeztetéseket folytattak a tanárok, ezen dőlt el, hogy a téli szünetig ún. gördülő elégedetlenséget tartanak, vagyis a tiltakozók beosztják, hogy mikor ki tiltakozik. 25-en vettek részt az akcióban. Elmondta, hogy az előző órán mindig tájékoztatta diákjait arról, ha a következőn nem fog tanítani, és arról is, hogy ki fogja helyettesíteni. Erről amúgy elmondása szerint az iskola is mindig értesítette a diákokat. Kapin legközelebb november 24-én tiltakozott, egy tanórát vállalt, de az is elmaradt, mert a diákokat nem hívták be. Ebben az időben táblázatot készített az egész hetes munkavégzéséről és egy másik órájára készült elő.