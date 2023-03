Miért nem zárt be egyetlen jó hely sem Budapesten?

photo_camera Egy ősrégi kép a New York Kávéházból Fotó: ROSINE MAZIN/Photononstop via AFP

Aggódva adtuk ki 2022 októberében 444 jó hely Budapesten kalauzunkat. Annyira aggódva, hogy majdnem 2023 tavaszára toltuk a kiadását. Attól féltünk ugyanis, hogy a könyv hónapokon belül teljesen elavulhat, ha a benne szereplő vendéglátóhelyek a vágtató infláció és az elszabaduló rezsiárak harapófogójában egymás után zárnak be 2022 telén.

Nem csak mi aggódtunk ezen. Volt olyan iparági szakember, aki tavaly augusztusban azt jósolta, hogy az éttermek 30-50 százaléka bezárhat a következő hónapokban, és a szállodák jövőjével kapcsolatban sem volt sokkal optimistább.

Most, amikor 2023 márciusában már kezdődik a tavasz, elővettük az ugyan tavaly októberben boltokba kerülő, de valójában hónapokkal korábban megírt kalauzunkat, és felmértük, hogy az abban szereplő pontosan 172 vendéglátóhelyből hány érte meg a tavaszt. Lecsekkoltuk az éttermeket, a kávézókat, a cukrászdákat, a pékségeket, a reggelizőhelyeket, a kis kocsmákat és a nagy szórakozóhelyeket, majd mérleget vontunk.

Az eredmény: 172/0.

A 2002-es kalauzunkban szereplő valamennyi vendéglátóhely túlélte az apokaliptikusnak ígért telet. Néhány szabadtéri sörkert még nem nyitott meg, de semmi jele nincs annak, hogy ne futnának neki a 2023-as szezonnak, valamint a Flashback nevű szórakozóhelynek valószínűleg 2023 március az utolsó hónapja, de külvárosi technoklubok egyébként sem tartanak örökké. A lényegen ez nem változtat: a jó budapesti helyek mind megérték 2023 tavaszát.

Magyarország nem csak Budapestből áll, és Budapesten sokkal több vendéglátóhely van az általunk ajánlott 172-nél. Ezeket nem ellenőriztük végig, de az utóbbi fél évben semmilyen jele nem volt annak, hogy bárhol, bármilyen típusú vendéglátóhelyek tömegesen zárnának be. Természetesen voltak helyek, ahol lehúzták a rolót, de ez ebben a szektorban megszokott jelenség. Budapesten akkor is rendszeresen fuccsoltak be éttermek és kocsmák, amikor nem volt se háború, se kétszámjegyű infláció.

Nem csak a vendéglátóiparban alakultak jobban a dolgok, mint ahogy azt 2022 nyarán sokan gondolták. Hogy nem fagyott meg Európa orosz gáz nélkül? című márciusi cikkünkből kiderül, hogy az enyhe tél mellett a meglepően gyors és fájdalommentes leválás az orosz gázról segített a legtöbbet. Ezek a makroszintű fejlemények nyilván pozitív hatással voltak a budapesti vendéglátóipar túlélési esélyeire is, de ahhoz, hogy 172 jó budapesti hely talpon maradjon, ennél többre volt szükség.

Az okokról, további kilátásokról négy budapesti vendéglátóipari vállalkozóval beszélgettem. Van köztük olyan, aki több belvárosi helyet is üzemeltet, olyan is, aki csak egy külvárosit. Többen közülük olyan éttermet üzemeltetnek, ami szerepel a 444 jó hely Budapesten kalauzban is.



A 172 vendéglátóhelyen túl pedig a gyerekprogramoktól a kirándulóhelyekig, a sportpályáktól a legszebb budapesti épületekig számtalan olyan jó hely szerepel benne, amiért még fizetni sem kell.

Bár valamennyi megkérdezett vállalkozó vendéglátóhelyei túlélték a telet, mindannyian máshogy élték meg az elmúlt időszakot, és abban sem értenek teljesen egyet, hogy mik a szektor kilátásai a közeljövőben. De ez így volt már 2022 nyarán is. Többen azt mondták, hogy egyáltalán nem voltak akkor pesszimisták, és olyan is, aki szerint a média „túlhisztizte” akkor az egészet. De volt köztük olyan is, aki kifejezetten az volt, és szerinte igaza is lett, mert ha az egyik éttermük nem teljesít jól, teljesen csődbe mentek volna.

Abban viszont mindannyian egyetértettek, hogy a talpon maradásuk annak köszönhető, hogy a rezsiköltségek annyira nem szálltak el, mint amivel a legpesszimistább forgatókönyvek számoltak, az élelmiszerek inflációja pedig ugyan valóban Európa-bajnok, de ennek egy részét áremeléssel tovább tudták adni a vendégeiknek. Akiknek máig nem csökkent a száma, sőt, több étteremből folyamatos teltházról számoltak be az egyre magasabb étlapi árak ellenére.

„Lehet, hogy elszálltak az energiaárak, de nálam az energia a teljes havi bevétel 5-6 százalékát tette ki korábban. Ez most felment 8-10-re, ami azért bőven kigazdálkodható. Az alapanyagáremelkedés kicsit jobban fájt, de az is menedzselhető. Emelni kell az árakat”

– mondta egy étterem tulajdonosa. Másikuk szerint náluk ugyan négyszeresére emelkedett a rezsiköltség, de ezt még így is bele tudták építeni az áraikba úgy, hogy közben a foglalások száma se csökkenjen. Egy több budapesti éttermet üzemeltető, és a házhozszállításban is érdekelt kollégája szerint pedig



„a helyek nagy részén nem voltak szívbajosak, és az összes pluszköltséget rátolták a vevőkre. Egy basic szendvics 2500, de inkább 3000. Van olyan hely, ahol 2,5 éve 1000 körül volt, most meg 4000. Az összes kedvenc helyem alaphangon emelt 100 százalékot, és úgy tűnik, ezt elfogadták a vevők.”

Végső soron ez, hogy a vendégek hajlandóak megfizetni a budapesti éttermek korábban elképzelhetetlenül magas árait, tartotta életben könyvünk 172 jó helyét. Hogy ez miért alakult számukra ilyen szerencsésen, azzal kapcsolatban az étteremtulajdonosok hasonló magyarázatot adtak. Az élelmiszerüzletekben is vágtató árak például biztosan segítettek.

„Ha összevetik egy éttermi vacsora árát azzal, hogy otthonra be kell hozzá vásárolni, meg kell csinálni, stb., akkor közel hasonló árnál vannak. Az emberek úgy vannak az otthon főzéssel, mint a covid alatt kenyérsütéssel. Egyszer-kétszer vicces, aztán hagyod a faszba”

– mondta egyikük. Egy másikuk szerint az embereknek az étterembe járás maradt az a relatíve olcsó luxus, amit még megengedhetnek maguknak, szemben a nagyobb volumenű vásárlásokkal. Egy harmadik vendéglátós is hasonlóan gondolja:

„Ami nagyon fontos, hogy az ember szociális lény, étterembe fog járni, ha a boltban is minden drága. Főzni meg 2-3 óra szívás, ez az idő alatt akár dolgozhatnál is. Mire bekapcsolod a sütődet, bevásárolsz, időt töltesz ezzel, szarabbul jössz ki. Mármint ha eddig nem csináltad, és nincs rutinod.”

Ahogy a már idézett, a páneurópai megfagyás elmaradását magyarázó cikkünk is bemutatta, erről többek közt az is tehet, hogy a kontinensen sokan megtanultak spórolni. Étterem-tulajdonosaink közt volt, aki azt mondta, hogy ő korábban is nagyon figyelt erre, ezért nem tudott már visszanyesni a költségein, mások viszont arról számoltak be, hogy bőven tudtak szorítani a nadrágszíjon.

„Egy meeting alatt 30% ot spóroltunk az energiafogyasztásunkon, ezzel egyszerűen nem foglalkoztunk korábban. 3 órával később kapcsoljuk be az elszívót, kicseréltünk izzókat, nem fűtünk feleslegesen”

– mondta egyikük. Egy másik vendéglátós vállalkozó viszont arról beszélt, hogy nem csak korábbi lámpaoltással lehet spórolni:

„Az energiafelhasználásunkra durván odafigyelünk, és a személyzeti költségeket is nézzük. Ez nem azt jelenti, hogy kizsigereljük az embereket, de a foglalások számához igazítjuk az aznapi csapatot. Korábban ebben kevésbé voltunk figyelmesek”.

Természetesen attól, hogy egy étterem túlélte 2022 pokolinak jósolt telét, még nem lehet biztos abban, hogy egy év múlva is talpon lesz. Bár az infláció talán elkezdett mérséklődni, de még mindig nagyon magas, és kell lennie egy pontnak, amin túl nem lehet árat emelni az étlapokon, mert azt már nem nyelnék le a vendégek. Bár Európa bámulatos hatékonysággal kezdett el leválni az orosz gázról, ez a meccs, akárcsak az ukrajnai háború, még nincs teljesen lefutva. És persze bármikor jöhet a derült égből egy villámcsapás, ahogy azt a covidot is átvészelő interjúalanyaink is említették. A jövővel kapcsolatban borúlátóbb és óvatosan optimista forgatőkönyvekről is beszámoltak.

„Nem látom, hogy könnyű időszak, konjunktúra jönne sajnos, Szerintem stagnálás várható a jelenlegi szinten, enyhe felfelé íveléssel. A munkaerőhelyzet is hálistennek jobb most. Amitől félek kicsit, hogy a beszállítók még felfele tolják majd az árakat mesterségesen, amitől átléphetünk egy ár szintet, ami már szar. De ez igazából nem reális ha belegondolok, csak félelem”

– foglalta össze egyikük a helyzetet. Másikuk szerint viszont