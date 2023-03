Az unokájával kiabált, a barátnőjével szakított a férfi, akit állítása szerint Gwyneth Paltrow tarolt le a sípályán

Elkezdődött Gwyneth Paltrow pere, melyet egy nyugdíjazott szemész indított ellene, mert állítása szerint a színésznő letarolta őt egy utahi sípályán.

A szerdai tárgyaláson a felperes Terry Sanderson ügyvédjei a férfi egészségügyi állapotát mutatták be. Állításuk szerint a szemész aktív életet élt a baleset előtt, azonban az ütközés után jelentősen romlott az állapota. Problémái akadtak a konfliktuskezeléssel, többször kiabált az unokáival, és a barátnőjével is szakított.

A felperesi érvelés szerint Sanderson bordasérülései is azt bizonyítják, hogy a színésznő érkezett felülről a lejtőn, mert fordított esetben nem szenvedhetett volna a férfi ilyen sérüléseket.

photo_camera Gwyneth Paltrow Park City bíróságán 2023 március 21-én Fotó: RICK BOWMER/AFP

Paltrow ügyvédei szerint viszont Sanderson volt a hibás a balesetért. Érvelésük szerint az idős férfinak komoly egészségügyi problémái voltak, így például nem látott és hallott rendesen, valamint depresszióval is küzdött a baleset előtt.

A bíróság tanúként meghallgatott egy neuropszichológust is, aki szerint tény, hogy Sandersonnak voltak már a baleset előtt is egészségügyi problémái, azonban az állapota jelentősen romlott az ütközés után.

A per várhatóan még hat napig fog tartani. Sanderson 300 ezer dollárra perli a színésznőt, aki ellenkeresetet nyújtott be. A férfi eredetileg 3 milliót követelt, de végül visszavett igényeiből. Paltrow egy szimbolikus 1 dolláron felül csak a jogi procedúra költségeinek megtérítését szeretné elérni. (via BBC)