Beperelték a munkácsi városi tanácsot a turul ledöntése miatt

Pákh Imre bíróság elé citálja a munkácsi városi tanácsot, amiért az elrendelte a turulszobor „törvénytelen és barbár ledöntését”, írja a Blikk.hu. A szobor 2008-as felállításában részes Pákh szerint egyetlen helyi jogász sem vállalja az ügyet, ezért egy Munkácstól sok száz kilométerre praktizáló ukrán ügyvédet kért fel, hogy kezelje a pert.

photo_camera A ledöntetlen turul Fotó: Youtube / Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület

A munkácsi várban egykor szárnyaló turult tavaly októberben bontották le, amikor a helyi politikában domináló Baloha-klán a műemlékvédelmi bizottság állásfoglalása nélkül áttolta a közgyűlésen a szobor eltávolítását. A helyére Ukrajna szigonyos címere került. Az ügy nagy felháborodást keltett, Szijjártó Péter külügyminiszter bekérette az ukrán ügyvivőt, Kárpátalja kormányzója szándékos provokációról beszélt. A Blikk megfogalmazása szerint a Baloha-klán, tehát a polgármester Andrij Baloha is magyargyűlölő, Pákh mégis intellektuális alapon, szerzői jogának megsértéséért perli a tanácsot.

Pákh Amerikában is pert indítana a szobor ledöntése miatt. „Maga a turulszobor ajándék a városnak, de a jog szerint az ajándék visszaperelhető, ha méltatlanul bánnak vele. Az obeliszk pedig, amelyre a turul helyett most az ukrán kis nemzeti címert állították, a családom tulajdona, többszörösen is, az édesapám vásárolta össze nagy titokban, még a szovjet időkben, a régi szobor megmaradt részeit, és beépítettük azokat az obeliszkbe” – mondta.