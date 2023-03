Eljött az idő, hogy újra felleljük a helytállás szobrait: a mindent túlélő karácsonyfákat

Híres fotográfusunk, Szily László elevenített fel egy majdnem feledésbe merült szép hagyományt azzal, hogy Amszterdamból küldött egy saját maga által készített fényképet:

photo_camera Fotó: Szily László fotográfiája

Igen, az ott egy fenyőfa, ami nemrég még azt a célt szolgálta, hogy egy lakásban feldíszítve emlékeztessen a Nativitatis Domini ünnepére.

A holland kihívó karácsonyfa gömbbe sem rúghatott volna 2019-ben, amikor nemhogy március 27-én, de június 18-án, vagyis éppen a két karácsony között félúton is felbukkant még egy kicsit megviselt, a hajdani kiállását már csak itt-ott megőrző tűlevelű, gondosan összecsomagolva az egykor összetartozó alkatrészekkel:

photo_camera Fotó: Olvasónk, Péter

Az egyik kollégánk viszont most arról számolt be, hogy a szüleinél évek óta az a hagyomány, hogy legalább húsvétig marad a fa. A rekordjuk május 5, most pedig itt tartanak:

Így, hogy az ajándékok is ott vannak, át kell gondolni a klasszikus sál-sapka-jégeralsó meglepetést.

A képet látva Mikes kolléga rögtön meglátta a két ünnep összekapcsolásának a lehetőségét: van még hely rajta bőven, tök jól teli lehet aggatni csokinyúllal meg piros tojással, írta.

Nekem amúgy 2019-ben messze ez volt a kedvencem, két hatalmas túlélő találkozása február 24-én:

A résnyire nyitott ajtóval, hogy menjen be a levegő:

Aki lát elpusztíthatatlan karácsonyfát, küldje el a megirom@444.hu-ra.