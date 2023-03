Ferenc pápa szigorította az egyházi visszaélésekkel kapcsolatos szabályokat

Saját kezdeményezésű apostoli levelet bocsátott ki Ferenc pápa, írja az MTI. A levél ugyanazzal a címmel jelent meg, mint a 2019-es, szexuális bűncselekmények megelőzésére létrejött törvénycsomag.

photo_camera Fotó: TIZIANA FABI/AFP

A most kiadott kilencoldalas levél a korábbit váltja fel április 30-tól. Újdonság, hogy a pápa a lelki és a testi, így a szexuális bűncselekmények büntetését is kiterjeszti az egyházi szervezetek korábbi és jelenlegi világi vezetőire, ha épp az ő vezetésük ideje alatt történt a visszaélés. A kiskorúak mellet most már külön említik a sérülékeny felnőtteket is.

A dokumentum pontosítja, hogy az egyházmegyéknek milyen szervezeteket, irodákat kell biztosítani a bejelentések fogadásának megkönnyítésére. Arról, hogy az ezen szervezetek létrejöttét elrendelő 2019-es dokumentumot hogyan fogadták a magyar katolikus egyházban, Urfi Péter írt akkoriban. A pápa elrendelte, hogy az egyházi kivizsgálást annak a püspöknek kell vezetnie, akinek az egyházi területén elkövették a visszaélést. Azt is megerősíti, hogy védelmet kell biztosítani az ügyben érintettek jó hírnevének és magánéletének.

Ferenc pápa épp a minap írta alá az osnabrücki püspök lemondását, aki beismerte, hibázott a helyi szexuális visszaélésekkel kapcsolatban.