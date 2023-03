„Cipőkanállal fogunk csak beférni”

Március 9-én a Mandiner egy „értesülésre” hivatkozva írta meg, hogy az Alkotmánybíróság a Donáti utcából a Budai Várba, a Szent György téren újraépülő József Főhercegi Palotába (JFP) költözik. A lap semmit nem árult el a forrásáról.

A Várnegyedben a Nemzeti Hauszmann Program keretében a semmiből újraépülő épületekről évek óta vitázik az építészszakma. A vita részben esztétikai, részben gyakorlati. Utóbbi arról szól, hogy szabad-e 80-100 év után világos funkció nélkül, pusztán azért felújítani vagy újraépíteni régi épületeket, mert valamikor (például a kormánynak emlékezetpolitikai okokból kitüntetetten fontos 1920-as, '30-as években) azok pont így néztek ki. Ebbe a problémás sorba illeszkedik a Főőrség és a Lovarda már kész épülete, hosszabb távon pedig a Budavári Palota teljes átépítése, felújítása.

Az igazi talányt eddig a legnagyobb rekonstruált épület, a József Főhercegi Palota jelentette. A háborúban szétbombázott majd a 60-as években lebontott, az eredeti klasszicista Teleki-bérházból historizáló főhercegi magánpalotává átalakított épület modern technológiával készülő replikája épp a napokban lett szerkezetkész. A látványtervek alapján egyértelmű, hogy belül is a korhű kialakítás volt a cél. Csak azt nem lehet tudni, hogy pontosan miért, már persze azon túl, hogy azért, mert a Várkapitányságot irányító Karmelitában 2019-ben valaki így döntött.

A történet másik szála, hogy az Alkotmánybíróság néhány sarokkal lejjebb, a Batthyány tér közelében közel 30 éve egy, a céljaira teljesen alkalmas és megfelelő méretű, de ronda és jellegtelen irodaépületben működik. Az AB távozó elnöke, Paczolay Péter 2015-ben fel is idézte, hogy Orbán Viktor pár évvel korábban egy látogatásakor szűk körben egyenesen méltatlannak nevezte a Donáti utcai székházat.

Alkotmánybírósági forrásból úgy tudjuk, hogy a testületet ősszel értesítették először, hogy a JFP-be kell költözniük, tehát szó sem volt arról, hogy a döntésbe, pláne annak előkészítésébe bevonták volna őket. Akkor a palota vasbetonszerkezete már készközeli stádiumban volt. Azt, hogy az AB költözése nem régóta érlelt terv, hanem hirtelen ötlet volt, több közvetlen bizonyíték is alátámasztja.



A Donáti utcai székház tavaly befejeződött külső szigetelésére, teljes nyílászáró-cseréjére és a felső szinten kialakított ebédlőre az elmúlt években az AB jelentős céltámogatásokat kapott az államtól.

A Nemzeti Hauszmann Program honlapján a JFP épületénél még a cikk megjelenésekor is az áll, hogy „az ötszintes ingatlan elsősorban irodai célokat szolgál majd”, az AB-ról szó sincs (kiemelés tőlem - M.G.)

Információink szerint a Várkapitányság szakembereit az első egyeztetéseken teljes sokként érte az AB helyigénye.

Új volt nekik, hogy nem csak a 15 alkotmánybírónak kell iroda, de a stábjaiknak is. Mindnek van ugyanis titkársága és három jogásza, az Alkotmánybíróság hivataláról, főtitkáráról, titkárságáról, gazdasági osztályáról nem is beszélve. Míg most a Donáti utcában nemcsak az alkotmánybíróknak, de a jogászaiknak is külön szobájuk van, ezt a luxust a költözés után valószínűleg sokan elfelejthetik.



photo_camera Az Alkotmánybíróság leendő díszlépcsőházának látványterve Fotó: Nemzeti Hauszmann Program

A fő ok nem az, hogy a palota kisebb, hanem hogy nyilvánvalóan nem az AB befogadására lett tervezve.



A JFP-ben lesz ugyanis két hatalmas, az eredetivel egyező reprezentatív tér, az előcsarnok és a bálterem, amin utólagos belsőépítészeti bűvészkedéssel az építkezés mostani szakaszában már nem lehet segíteni. Az Alkotmánybíróságnak semmi szüksége rájuk, viszont mindkettőt klimatizálni és temperálni kell majd. Eközben a Hauszmann terv leírása szerint a palota „a nagyközönség számára is nyitott, történelmi tereiben rendezvények kapnak majd helyet.”

Ez a diszfunkcionalitás azért is feltűnő, mert 250 méterre, a Dísz téren a Vöröskereszt székház szintén a Várkapitányság beruházásában újraépülő replikáját már eleve úgy tervezték, hogy csak kívülről másolja az eredeti épületet, de belül egy modern irodaház legyen. Ha eleve az AB-t szánták volna a JFP-be, valószínűleg azt is így tervezték volna. Így viszont most utólag kell ügyeskedni, hogy jusson hely az irodáknak, tárgyalóknak, a könyvtárnak, a titkársági teakonyhának, az AB történetét bemutató állandó kiállításnak.

photo_camera Az Alkotmánybíróság majdani báltermének látványterve Fotó: Nemzeti Hauszmann Program

Az AB-n lapunknak dicsérték a Várkapitányság korrekt hozzáállását és rugalmasságát, forrásunk annyit tett csak hozzá, hogy



„látszik, hogy az épület nem erre volt elgondolva, és cipőkanállal fogunk csak beférni”. Egyelőre semmit se tudni arról, hogy ki lesz JFP melléképületeinek fenntartója. Rejtély, hogy mit fog kezdeni az AB a csatlakozó kerttel és az istállóval, ha az alkotmánybírák mégsem lóháton kívánnak majd munkába járni és a kertben elmélkedni a Sólyom-féle idők határozatainak precedenserején. A Hauszmann Program mindenesetre továbbra is azt célozza, hogy a kert és az istálló az eredetileg tervezett, de az AB működésével nehezen összeegyeztethető, homályos funkciót töltse be: „az épületegyüttes izgalmas eleme lesz a budai Várnegyed kulturális és turisztikai attrakciókínálatának.”

photo_camera Itt sziesztázhatnak majd az alkotmánybírók Fotó: Nemzeti Hauszmann Program

Szerettük volna megismerni a Várkapitányság álláspontját is. Egyebek mellett arról, hogy



milyen fórumon és mikor született meg a döntés az AB költöztetéséről,

miért nem a Várkapitányság vagy az AB adott ki közleményt a JFP új funkciójáról,

milyen belsőépítészeti átalakításokra van szükség a korábbi tervhez képest,

miért más a belsőépítészeti koncepció a JFP-ben, mint a Vöröskereszt székház esetében.

A Várkapitányság Zrt. több mint egy hétig ült a kérdéseken, aztán közölték, hogy a Mandineren megjelentekhez semmit sem akarnak hozzátenni.