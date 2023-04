Gulyás Gergely lehazaárulózta az ellenzéket

A miniszterelnökséget vezető miniszter továbbra is azzal vádolja az ellenzéket, hogy külföldi megbízásokat teljesít, és már csak ott van súlyuk, „ahol a támogatóik, finanszírozóik élnek, és ahol feljelenthetik az országot”. A Magyar Hírlapban megjelent interjújában egyenesen azt mondta:

„Magyarországon a baloldal által kínált politikai termék ma a hazaárulás. Nem szabadok és nem függetlenek, mert megvették őket és nem magyar érdeket képviselnek, mert a vevőik külföldiek. Nyilvánvaló, hogy aki négymilliárd forintot ezeknek a politikusoknak ad, az vár is cserébe valamit.”

A 2022-es választások előtt az Action for Democracy nevű amerikai szervezet 1,8 milliárd forinttal támogatta Márki-Zay Mindenki Magyarországa Mozgalmát. Bár a volt miniszterelnök-jelölt elismerte, hogy ebből a pénzből tudták kifizetni a kampány utolsó számláit, szerinte ez törvényes, hiszen az MMM nem mint politikai párt, hanem mint civil szervezet kampányolt az ellenzéki összefogás mellett.

Márki-Zay nyilatkozata után a titkosszolgálatok vizsgálni kezdték az ellenzék kampányforrásait. A jelentés szerint a pénzből az MMM kb. 1,4 milliárdot fizetett ki a közösségi médiás ügynökségként működő és tanácsadói feladatokat is ellátó Datadat-csoportnak. Az Action for Democracy ezen felül utalt az Oraculum 2020 Kft.-nek is egymilliárd forintot, ami a jelentés szerint 324 milliót továbbutalt a DatAtadat Professionalnek, ami további 148 millió forintot is kapott az Action for Democracytől. Az Oraculum 2020 Kft. az Ezalenyeg.hu kiadója, a tulajdonosa Páva Zoltán, aki már dolgozott az MSZP-seknek, őt is megfigyelték a Pegasus kémszoftverrel. Az Ezalenyeg.hu a választás előtt 227 millió forintot költött hirdetésekre a Facebookon. A támogatások miatt a Fidesz várhatóan módosítani fogja a választási törvényt.