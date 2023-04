Elon Musk átfestette a W betűt a Twitter székházán, hogy kijöjjön egy csöcsös szóvicc

Elon Musk tényleg megvalósította nagy álmát, hogy Titterre kereszteli át a Twittert, kiradírozva a "w"-t az ismert márkanévből. Musk vasárnap éjjel posztolt fotót a vállakozás San Francisco-i székházásól, amin a cégér w-je a háttér világos színére volt festve.



A fotóhoz ez a szöveg járult:

“A San Francisco-i székház bérbeadója szerint jogilag kötelesek vagyunk a Twitter felirat megtartására és nem szedhetjük ki belőle a w-t, ezért lefestettük azt a háttér színére. Probléma megoldva!” Ez a jelek szerint poénnak szánt húzás nem most jutott Musk eszébe: 2022. áprilisában, még annak felvásárlása előtt, a közösségi oldal egyszerű felhasználójaként twitteres szavazást is rendezett az átkeresztelésről. A szóvicc szokás szerint lefordíthatatlan: a "titter" szó angolul egyfelől kuncosgást, ideges felnevetést is jelent, másfelől a “női mell, csöcs” jelentésű tit szóra is utal.

Elon Musk mostanra tényleg a saját személyiségére szabta át a Twittert: a w kiradírozása ügyében a cég sajtóosztályának kérdést küldő újságírók mind ugyanazt a választ kapták: egy kakit ábrázoló emojit. Március közepe óta ugyanis automatizáltan ezt válaszolja a cég minden sajtóérdeklődésre.

(via Forbes)