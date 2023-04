Egyszámjegyű inflációval rúgta be kampányát Recep Tayyip Erdogan

photo_camera Erdogan a kampánynyitó rendezvényén 2023 április 11-én Ankarában Fotó: TURKISH PRESIDENCY/MURAT CETINMU/Anadolu Agency via AFP

Kedden elindította újraválasztási kampányát Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnöke, az Igazság és Fejlődés Pártja, az AKP elnöke, aki 21 éve vezeti az országot, és újabb ciklusra készül.

Az elemzők között konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy a mostani lehet Erdogan legnehezebb választása, különös tekintettel arra, hogy az elmúlt másfél évben teljesen elszabadult az infláció az országban, a januári földrengések pedig tömegek számára tették nyilvánvalóvá, hogy a magát mind' erősebbnek mutató török állam képtelen ellátni és megvédeni saját állampolgárait.

Törökország május 14-én, alig több mint egy hónap múlva választ.

Erdogan az infláció megfékezését és a gazdasági helyzet stabilizálását tűzte zászlajára. A kampánynyitó gyűlésén az elnök azt hangsúlyozta, hogy a beruházások és az export fellendítésével újra be lehet majd indítani a termelést. Erdogan itthon is ismerősen hangzó ígéretekkel rukkolt elő Ankarában:

„Egyszámjegyűre csökkentjük az inflációt és megvédjük országunkat ettől a problémától”.

Ennek az ígéretnek azért más a fénytörése mint nálunk: Törökországban októberben 85 százalékon tetőzött az infláció, ami még most is 50 felett jár - az országban most már legalább egy éve tombol a megélhetési válság.

Erdogan a következő ciklusra 5,5 százalékos növekedést, 2028-ra pedig 1,5 milliárd dolláros GDP-t ígér. A török elnök azt hangsúlyozta, hogy a nemzetközi befektetők által is elismert Mehmet Simsek volt gazdasági miniszter vezetésével dolgoznak új gazdasági programjukon.

Az üzenet és a nemzetközi befektetőkkel való jobb kapcsolat hangsúlyozása annyiban új elem az AKP kommunikációjában, hogy Erdogan éveken át ragaszkodott sokat kritizált, unorthodox pénzügypolitikájához, amin a jelek szerint most változtatni kíván.

Az elnökválasztáson Erdogan az ellenzék közös jelöltjével, Kemal Kilicdarogluval száll szembe, és a Metropoll legutóbbi felmérése szerint fej-fej mellett haladnak a felek: a megkérdezettek 42,6 százaléka Kilicdaroglura, 41,1 százaléka Erdoganra szavazna az első fordulóban.

Erdogan beszélt arról is, hogy nagy lakásépítési programot terveznek: 650 ezer új otthont teremtenének azok számára, akik elveszítették otthonaikat.

A nagy kérdés az, hogy mennyire találják ezeket az ígéreteket hitelesnek a választók az elmúlt két év eseményeinek tükrében. (Reuters)