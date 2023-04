A Válasz Online-nak majdnem sikerült interjúzni a köztársasági elnökkel, aztán Novákék összenerezték a dolgot

Elég ritkán írnak újságok cikket arról, kivel nem készítettek interjút, Magyarországon viszont ilyen is előfordul. 2010 óta ugyanis nagyon nehéz olyan újságírónak interjúhelyzetbe kerülnie kormányzati vezető politikusokkal, akik nem a kormány által preferált, egy médiakonglomerátumba terelt és politikai fegyverként alkalmazott sajtótermékeknél dolgoznak. Néha felcsillan a remény, de aztán általában mindig kiderül, hogy ez még mindig a NER Magyarországa, annak sajátos sajtóviszonyaival. Valami ilyesmi történt a Válasz Online-al is, amely hosszú cikket közölt arról, hogyan nem készítettek interjút Novák Katalin köztársasági elnökkel. A portál többször is próbált már interjút kérni Novák Katalintól, de eddig hiába. Nemrég viszont a Köztársasági Elnöki Hivataltól keresték a Válasz szerkesztőségét, hogy volna-e még kedvük az interjúhoz, így a Telex és a Portfolio után ők lehetnének a harmadik független portál, amely interjúzhat az elnökkel. Erre persze igen volt a válasz. El is küldték hamar a témákat, amikről az elnökasszonyt meg akarnák kérdezni: többek között az orosz-ukrán háborúról és a magyar kormány pozíciójáról, család- és oktatáspolitikáról, valamint Magyarország és az EU viszonyáról tettek volna föl kérdéseket. Azt is elküldték, hogy ki lenne a két újságíró, aki az interjút készíti. A cikk szerint aztán két nappal a tervezett interjú előtt változott a helyzet, újabb telefonhívás jött a Sándor-palotából.

photo_camera A TV2-vel nem volt baja a köztársasági elnöknek. Fotó: Tények

A köztársasági elnök munkatársa azt kérte, küldjenek egy másik kollegát az egyik újságíró helyett, mert az korábban „személyében támadta” Novák Katalint. Bódis András, a Válasz felelős kiadója a 444-nek elmondta, hogy Ablonczy Bálint, Stumpf András és Vörös Szabolcs fotóriporter ment volna az interjúra. A Sándor-palotának Stumpf András személyével volt közelebbről nem részletezett problémája. A portál mindenesetre kategorikus nemmel válaszolt a kérésre, mondván, hogy az interjúalany ne mazsolázgasson az újságírók között. Mint a cikkben írják: "a köztársasági elnöknek sem kell szeretnie az újságírót: csupán válaszolnia kell a kérdéseire. Ha az újságíró netán mégsem szerepének megfelelően viselkedik a konkrét interjúhelyzetben, akkor persze az alany bármikor félbeszakíthatja a beszélgetést. Szíve joga. Egy szerkesztőség belső döntését semmibe venni – ahhoz viszont nincsen még neki sem."

"Aki ebbe belemegy, egyúttal elismeri: nem az olvasók képviselete a legfontosabb szempont, külső (személyes, politikai) megfontolások felülírhatják azt. Aki ilyesmibe belemegy, az asszisztál ahhoz, hogy megsértik lapjának integritását" - írja a Válasz.