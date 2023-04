A Brexit vesztesei: az arisztokratikus révületben vonatokon kaviározgató britek

A Brexit és a 21. század biometrikus határellenőrzései kinyírják a 19. században útjára indult Orient Express romantikáját, írja a Guardian. A mai Velence Simplon-Orient-Express-t (VSOE) üzemeltető Belmond úgy döntött, nem indít több járatot a London-Folkestone közötti szakaszon.

A brit Pullman járat art deco stílusú vagonja ez idáig a londoni Victoria pályaudvartól szállította a fejenként 1,5 - 42 millió forintot tejelni hajlandó utasokat egészen Folkestoneig. Miután az utasok átkeltek a La Manche csatornán, a vacsora előtt épp maradt még idejük felölteni a - kötelező - estélyit.

A Brexit miatt a csatornán való átkelés nagyon könnyen elhúzódhat, az ellenőrzések miatt hatalmas sorok alakulhatnak ki, így a Belmond végül arra jutott, hogy ekkora késésekkel nem tudnak mit kezdeni, mert a hosszas várakozásra rámegy a többi utas élménye. Mindehhez jön még az arc- és ujjlenyomat-szkennelésen alapuló tervezett EU-s és Egyesült Királyságbeli útlevélellenőrzés, amely, új technológia lévén, valószínűleg még bőven okozhat fennakadásokat. Ha ez nem lenne elég, az EU és az Egyesült Királyság is utazás előtti engedélyezési űrlapok kitöltésére készteti az utazókat. A briteknek 7 eurót kell fizetniük, valamint további személyes adatokat is meg kell adniuk az európai hatóságoknak.

photo_camera Fotó: PIERRE BOUSSEL/AFP

A vasútrendszerrel 2007 óta foglalkozó, The Man in Seat 61 blog mögött álló Mark Smith szerint bár a technológia sok mindent megkönnyített az életben, a határátkelést azért különösen megnehezítette. „A régi időkben, bármely határon voltál, csak az útleveled kellett, és már mehettél is. Most hirtelen mindenki ujjlenyomatot akar venni, mintha bűnöző lennél."

Smith szerint a brit Pullman elvesztése "hatalmas szégyen". "A Brit Pullman volt az előétel - füstölt lazaccal és pezsgővel melegített az ember Londontól Folkestonig (...) Csodálatos volt Calais-ban pont időben csatlakozni a kontinentális vonathoz, épp időben a vacsorára" - szomorkodott Smith, aki szerint az Orient egyáltalán nem elitista.

photo_camera Fotó: PIERRE BOUSSEL/AFP

A Brexit több hasonló vonatjáratot kiiktatott, az Egyesült Királyság pedig egyre több turistát veszít el. Az Európán kívülről érkező turisták gyakran használták turnéjuk kezdőpontjának a szigetországot, de mivel a két ország között már macerásabb az átkelés, inkább kezdik máshol. "Tökéletesen tiszta volt 2018-ban, hogy a Brexit a brit állampolgárok számára plusz útlevélellenőrzésekkel jár. Ez a Brexit, ahogy hátba lő" - mondta Tom Jenkins, az európai turisztikai szövetség vezérigazgatója. Arról, hogy milyen az élet a Brexit után, még a nyáron írtam bővebben.