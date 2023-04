Megroppantotta Kara-Murza nejét a férjére kiszabott súlyos börtönbüntetés

Megszakadt a szíve, mondta Jevgenyija Kara-Murza, a hétfőn hazaárulás vádjával koncepciós perben 25 év börtönbüntetésre ítélt orosz ellenzéki politikus, Vlagyimir Kara-Murza felesége. Jevgenyija emigrációban él, ő maga is olyan szókimondó bírálója Putyin rezsimének, hogy nem is meri megkockáztatni a hazatérést. "Attól tartok, hogy engem is őrizetbe vennének, hogy ezzel is nyomást gyakoroljanak Vlagyimirra. Nem engedhetem meg magamnak, hogy még az én hangomat is elvegyék tőle, vagy hogy gyermekeink szülő nélkül maradjanak" - mondta.

photo_camera Jevgenyija Kara-Murza férje, Vlagyimir portréja előtt a Washington Post 2023. április 17-i kerekasztalbeszélgetésén. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Kara-Murzáéknak három gyermekük van, akik talán sosem láthatják már apjukat.

Jevgenyija Nagy-Britanniában él, férjének állampolgársága is van. Ehhez képest a brit kormány meglehetősen lassan reagált egy állampolgára bebörtönzésére. Miközben az Egyesült Államok, Kanada és Lettország azonnal szankciókat hozott azok ellen, akiknek szerepük volt Kara-Murza elítélésében, a brit külügyminisztérium végül csak pénteken, és csak egy bíró és két ügyész ellen hoztak szankciókat, illetve alaposan megkésve az ellen a két orosz FSZB-ügynök ellen is, akiknek közük lehetett ahhoz, hogy Kara-Murza 2015-ben és 2017-ben is váratlanul súlyosan megbetegedett.

Jevgenyija Kara-Murza amúgy harminc orosz tisztviselő nevét terjesztette elő a brit kormánynak, akiket szerinte szankcionálni kéne férje sorsa miatt. "Nagyon elkeserít, hogy a férjem egy évnyi törvénytelen fogvatartása, a szörnyűséges 25 éves börtönbüntetése, egészségi állapota nagyon aggasztó romlása kellett a brit kormánynak ahhoz, hogy egy valamelyest keményebb választ adjon Oroszországnak" - nyilatkozta a BBC-nek.

A 25 éves börtönbüntetés minden egyeben túl azért különösen aggasztó, mert Kara-Murza egészségi állapota gyors romlásnak indult. 2015-ös és 2017-es megbetegedése, vagy hát nevezzük nevén, megmérgezése óta Jevgenyija szerint férje csak szigorú gyakorlatozással tudta kordában tartani a tüneteket, de amióta újra bebörtönözték, megint érzéstelenné kezdtek válni végtagjai az idegmérgezés hatására. Jevgenyija szerint az orosz hatóságok lényegében kínzásra használják férje egészségi állapotát. (Via BBC)