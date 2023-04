Koncepciós perben 25 évre ítélték Vlagyimir Kara-Murza orosz ellenzéki politikust

A moszkvai városi bíróság 25 év szabadságvesztésre ítélte Vlagyimir Kara-Murzát, írja a Mediazona. Az orosz ellenzéki politikussal szemben a büntető törvénykönyv három paragrafusa alapján indítottak eljárást:

álhírek terjesztése az orosz hadseregről;

részvétel nemkívánatos szervezet (a Nyitott Oroszország Alapítvány) tevékenységében;

hazaárulás.

A vád 25 éves szabadságvesztést indítványozott, a bíróság pontosan ennyit szabott ki április 17-ei ülésén.

A Mediazona híre szerint az „álhírterjesztés” 7 évet ért, az alapítványnál folytatott tevékenység 3-at, a hazaárulás 18-at, ezeket részben összevonták, így nem 28, hanem „csak” 25 év jött ki.

Vlagyimir Kara-Murza az eljárás során nem volt hajlandó bűnösnek vallani magát.

photo_camera Vlagyimir Kara-Murza a moszkvai városi bíróságon 2023. április 17-én Fotó: HANDOUT/AFP

A politikus múlt héten az utolsó szó jogán elmondott beszédében – amelyet ebben a cikkünkben ismertettünk – többek között azt mondta: „Miután eltöltöttem két évtizedet az orosz politikában, miután annyi mindent láttam és tapasztaltam, biztos voltam benne, hogy már semmi sem tud meglepni. Be kell ismernem, hogy tévedtem. Meglepett, hogy a tárgyalásom a maga titkosságával és a jogi normák megsértésével felülmúlja még a szovjet ellenzékiek tárgyalásait is a hatvanas-hetvenes évekből. És akkor még nem is beszéltünk az ítélet súlyosságáról, amit a vád kér, vagy arról, hogy az állam ellenségének neveznek. Ebből a szempontból jóval túlmentünk a hetvenes éveken – egészen vissza a harmincas évekig.”

Az utóbbi időben hazaárulásra és terrorizmusra hivatkozva egyre hosszabb időtartamú ítéletet szabnak ki az orosz bíróságok, erről a fejleményről-jelenségről részletesen is írtunk. Vlagyimir Kara-Murza a friss ítélet hosszával gyakorlatilag „rekordernek” számít.

A 41 éves orosz ellenzéki politikus tévés újságíróként, rendezőként, publicistaként tevékenykedett, elnöke volt Borisz Nyemcov Szabadságért Alapítványának – a meggyilkolt politikusról filmet is készített –, alelnöke a Szabad Oroszországért Alapítványnak, több ellenzéki pártban és mozgalomban szerepet vállalt.

2015-ben és 2017-ben mérgezéses merényleteket követtek el ellene, ezeket túlélte, egészsége azonban megromlott. Ügyvédei állítása szerint egy évvel ezelőtti őrizetbe vétele óta állapota radikálisan romlott, ez idő alatt 22 kilót fogyott.

Az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta tagja volt az Oroszországi Háborúellenes Bizottságnak, 2022. április 11-én gyorsított eljárásban 15 napos elzárásra ítélték, majd hazaárulással gyanúsították, illetve vádolták meg. Ennek „alapja” egy tavaly március 15-én a putyini rezsimet elemző beszéde lehetett, amelyben egyebek közt szóvá tette, hogy az orosz hadsereg lakóházakat, kórházakat, iskolákat bombáz Ukrajnában.