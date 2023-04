Az évszázad sztorijának indult, a Stern csúfos bukása lett a hamisított Hitler-naplókból

„Vagy az évszázad hamisítványáról van szó, vagy át kell írni a náci Németország történelmét.” Ezt írta a brit Times, miután éppen 40 évvel ezelőtt, 1983. április 25-én kiderült, hogy a közel 2 milliós példányszámban megjelenő német Stern magazin megszerezte Adolf Hitler titkos naplóját. Azt a titkos naplót, aminek a létezéséről addig senki sem tudott. A hatvankét kötetből, 31 ezer kézírásos oldalból álló napló első bejegyzése 1932. június 22-i, ekkor már nagyban tartott annak a törvényhozási választásnak a kampánya, amit végül a nácipárt nyert meg: „Mától kezdve, a többi politikushoz hasonlóan, politikai cselekedeteimet és elképzeléseimet jegyzet formájában örökítem meg, hogy arról az utókor is értesülhessen.” Az utolsó bejegyzésnek nem volt dátuma, de minden bizonnyal 1945 áprilisa lehetett. Ez állt a naplóban: „A rég várt berlini offenzíva megkezdődött. Isten legyen velünk.”

photo_camera Gerd Heidemann Hitler hamisított naplójának egyik kötetével a kezében az 1983. április 25-i sajtótájékoztatón Fotó: CHRIS POHLERT/AFP

Hitler naplót írt? Mégis, mikor?

Az egész történetben a leginkább zavarba ejtő az volt, hogy aki egy kicsit is ismerte Adolf Hitlert - és 1983-ban még sokan éltek, akik a Führer életének egy-egy szakaszában akár naponta találkoztak vele -, kizártnak tartotta a dokumentum hitelességét. Hitler ugyanis gyűlölt kézzel írni. A Mein Kampfot például diktálta, az 1938-as végrendeletét - azt hitte, gégerákja van - kézzel írta ugyan, de sokszor előhozta, mennyire kimerítette az írás.

Egykori magas rangú tisztek már a napló megjelenése előtt biztosak voltak abban, hogy ez csak hamisítvány lehet. Nicolaus von Below, Hitler utolsó nyolc évében volt a légügyi adjutánsa, még a végrendeletén is megtalálható az aláírása, mert ő volt az egyik tanúja. Hetvenöt éves volt a Hitler-naplók megjelenésekor, nem sokkal később halt meg. Egy sort se kellett olvasnia, hogy biztos legyen benne: hamisítványokról van szó. Az ő gyanúját a műbőrkötés keltette fel, meg volt győződve róla, hogy Hitler a legdrágább igazi bőrbe köttette volna naplóit.

Ennél megalapozottabb kritikát fogalmazott meg a Hitlert már a hatalomátvétele előtt közelről ismerő, vele az utolsó napokig kapcsolatban álló Wilhelm Mohnke SS-tábornok. A szovjet fogságból való szabadulása után kisteherautók és pótkocsik viszonteladója volt, ekkor már, túl a hetvenen, nyugdíjba vonult. Azt mondta, mielőtt egy sort is olvasott volna a szövegből, hogy Hitler élete vég nélküli tanácskozásokból állt - ő szónokolt, a többiek hallgatták -, szinte sosem volt egyedül. Délben kelt, onnantól kezdve folyamatosan jártak hozzá tábornokai és más vendégei. Ilyen életmódba akkor se fért volna bele az írás, ha utolsó éveiben - Parkinson-kórja és az ellene elkövetett merényletek miatt - annyira remegett a keze, hogy már írni sem tudott.

Ráadásul nem is volt még olyan messze 1968, amikor egy hetven fölött járó asszony és ötvenvalahány éves lánya azt állította: náluk van Benito Mussolini titkos naplója. A 25 kék füzetből álló gyűjtemény felkeltette a Sunday Times érdeklődését, és miután egy, a korszakkal foglalkozó tekintélyes londoni professzor hitelesnek találta a dokumentumot, megvették a naplót. Ezután derült ki, hogy Mussolini naplóját a két nő írta, miután alaposan beleásták magukat a Duce életébe, kézírásuk pedig alapból erősen hasonlított az övére.

Botrányos sajtótájékoztatón visszakozott a történész

Gerd Heidemann a Stern sztárriportere volt, számos afrikai hadszíntérről tudósított, legnagyobb dobása pedig az volt, hogy a hatvanas években Kongóban megtalálta az egykori náci Siegfried Müllert, aki német Vaskereszttel a mellén harcolt zsoldosként a kongói dzsungelben. Egy negyven évvel ezelőtti hamburgi sajtótájékoztatón mesélte el, hogyan jutott hozzá a szenzációs történelmi anyaghoz.

Tíz évvel korábban megvásárolta az 1946-ban, kivégzése előtt öngyilkosságot elkövetett Hermann Göring náci vezető egykori jachtját, így került kapcsolatba Hitler korábbi, viszonylag magas rangú tisztjeivel. Tőlük tudta meg, hogy Hitlernek volt egy naplója, és azt is tőlük hallotta, hogy a háború utolsó napjaiban lezuhant egy gép, ami Hitler személyes irattárát szállította a már körbezárt Berlinből Salzburgba. Megtalálta a katasztrófa egyetlen túlélőjét, a 80 év fölötti pilótát, aki több évig tartó puhítás után átadta neki a titkos naplókat. Mivel a repülőgép a későbbi NDK területén zuhant le, a naplót is ott őrizték, onnan kellett a Sternnek nyugatra csempésznie.

photo_camera Egy oldal a 31 ezerből Fotó: MARKUS SCHOLZ/dpa Picture-Alliance via AFP

photo_camera Hitler monogramja a hamisított naplón Fotó: MARKUS SCHOLZ/dpa Picture-Alliance via AFP

photo_camera Hitler hamisított aláírása Fotó: MARKUS SCHOLZ/dpa Picture-Alliance via AFP

A Stern negyven évvel ezelőtt sajtótájékoztatója már előrevetítette a botrányt. Meghívták ugyanis az akkor 69 éves Hugh Trevor-Roper brit történészt is, az egyetlent, aki alaposan megvizsgálhatta a naplókat és két nappal korábban cikket írt a Timesban arról, hogy a naplók valódiak. (Trevor-Roper nem volt akárki, a háború végén brit hírszerzőtisztként azt kapta feladatul, hogy derítse ki, mi történt Hitler bunkerében az utolsó napokban. Ebből született leghíresebb munkája az 1947-ben megjelent Hitler utolsó napjai, interjúk és dokumentumok segítségével bebizonyította: Hitler nem szökött meg, a bunkerben vesztette életét.)

A sajtótájékoztatón már általános megrökönyödésre azt mondta: meggondolta magát, nem tud végleges ítéletet mondani addig, amíg a napló papírjait nem vizsgálják meg megfelelően. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az újságírói szenzáció oltárán feláldozta a történelmi ellenőrzés normális menetét.

Brit-német offenzíva a Szovjetunió ellen

A naplóból először nem is a Stern, hanem a brit Times közölt részleteket - nem kevés pénzért. Tény, a megjelent szövegben Hitler a történelemórán tanultaknál valamivel jobb színben tűnt fel. Erre a következtetésre jutott a Bécsben élő nácivadász, Simon Wiesenthal is, aki szerint a napló neonácik műve, különben is, Hitler, különösen az utolsó éveiben, nem volt olyan pszichikai állapotban, hogy naplót vezessen. Greville Janner, a nagy-britanniai zsidók egyik vezetője szerint is Hitlert és a nácizmust akarták fehérre mosdatni.

A napló alapján Hitler ugyanis

szerette volna, ha a britekkel szövetségben támadhatja meg a Szovjetuniót (1983-at írtunk, a Szovjetunió uralma alá hajtotta fél Európát, köztük Németország egy jelentős részét);

tudott helyettesének, Rudolf Hessnek az 1941-es nagy-britanniai repülőútjáról, hogy a brit-német békéről tárgyaljon;

személyesen parancsolta meg, hogy az 1940-ben Dunkerque-ből menekülő angol és francia erőket ne semmisítsék meg teljesen;

emberi tulajdonságaikért elmarasztalta Heinrich Himmler SS-vezetőt, Josef Göbbels propagandaminisztert és Erns Röhm SA-vezért;

elmerengett azon, hogy Sztálin hogyan képes ekkora ellenállást kifejteni.

Két oldalt akár Hitler is írhatott volna

A napló hitelességéről először pozitívan nyilatkozó Hugh Trevor-Roper mellett más szakértők is kedvező véleménnyel voltak. Svájci és amerikai írásszakértők megállapították: a napló kézírása vagy egészen biztosan vagy a biztonsággal határos valószínűséggel azonos Adolf Hitlerével. Az más kérdés, hogy a botrány után siettek kijelenteni: ők nem a teljes, 31 ezer oldalas naplóról mondtak véleményt, hanem arról a két oldalról, amit hitelesítésre megkaptak a Sterntől.

Történészek sora fogalmazta meg kétségeit, így a később Holokauszt-tagadóvá lett David Irwing is, aki szerint Hitler az 1944. júliusi merénylet után már nem is tudott írni a jobb karjával.

Megszólalt az NSZK belügyminisztériumának szóvivője is - végül, mint látni fogjuk, ez perdöntőnek bizonyult. Azt mondta, hogy addig nem lehet hitelesnek tekinteni a naplót, amíg a kormányszervek el nem végzik a vele kapcsolatos vizsgálatokat.

Hamisítvány!

A sajtótájékoztató után néhány nappal kiderült: Hitler naplója közönséges hamisítvány, ehhez elég volt megvizsgálni a napló papírját és a felhasznált tintát, valamint a ragasztót. Ezek nem a harmincas, negyvenes évekből származtak, mind modernek voltak. És ha ez nem lett volna elég: előkerült egy volt SS-altiszt is, aki 1945. április 21-én részt vett a Drezda közelében lezuhant, Hitler személyes irattárát szállító gép roncsainak átkutatásában, és azt mondta: aranyat és ékszereket tartalmazó dobozokon kívül mást nem találtak.

Gerd Heidemann bevallotta, hogy a naplók sztoriját ő találta ki, valójában egy stuttgarti, katonai relikviákkal foglalkozó kereskedőtől, Konrad Kujautól vásárolta meg. Kiderült, hogy a napló Kujaunak a munkája volt, ezt a bíróságon sem tagadta sőt, büszke volt a tudományára.

Heidemann 9 millió márkát kapott a Sterntől a napló megszerzésére, ebből 1,5 milliót adott Kujaunak, 1,5 milliót megtartott, a többi pénznek nyoma veszett. A bíróság végül Heidemannt 4 év 8 hónap, Kujaut 4 és fél éves börtönbüntetésre ítélte. Heidemann végig kitartott amellett, hogy nem volt tudomása arról, hogy a naplókat Kujau írta, és azt sem tudja, hová tűnt 6 millió márka.

Mi lett velük?

photo_camera A kép bal szélén Heidemann, a jobb szélén Kujau a hamburgi bíróságon 1984 augusztusáéban Fotó: SCHILLING/dpa Picture-Alliance via AFP

Konrad Kujau - Három év után szabadult a börtönből, egyfajta celeb lett, a tévében hamisítási szakértőként kérdezték különböző ügyekben. Valódi Kujau-hamisítványokat festett olyan sikerrel, hogy 2000-ben bekövetkezett halála után ezeket is hamisították. 1996-ban Stuttgart polgármesterének jelöltette magát, de csak 901 szavazatot kapott.

Gerd Heidemann - Kujau halála után előkerült dokumentumok szerint tényleg nem tudta, hogy Hitler naplója közönséges hamisítvány, ráadásul a hiányzó pénzt sem ő, hanem Kujau tette zsebre. 2002-ben előkerült dokumentumok szerint a kelet-német titkosszolgálatnak, a Stasinak kémkedett, a botrány idején is aktív volt. Egy 2008-as riport szerint szegénységben élt, akkor havi 350 euró nyugdíjat kapott. Ma is él, 91 éves.

Hugh Trevor-Roper - szakmai hírnevére árnyékot vetett a hamis Hitler-naplók ügye, bár továbbra is publikált. Nyolcvankilenc éves korában, 2003-ban halt meg.

Végül felmerül a kérdés, hogyan történhetett ez meg? Hogyan volt képes egy közönséges hamisító átverni több szerkesztőséget, történészeket? Erre az egyik érintett szerkesztő, Brian MacArthur a Sunday Timestól adta meg a választ, egyben tanulságul szolgál a későbbi korok újságíróinak. Szerinte egy újságíró életében jó, ha egy ilyen szenzáció akad, úsztak az adrenalinban. Hittek a sztoriban, mert hinniük kellett benne egészen addig, amíg minden kétséget kizáróan be nem bizonyosodott, hogy a Hitler-napló közönséges hamisítvány.

(Források: New Yorker, Guardian, BBC 1, BBC 2)

(Borítókép: A Hitler-naplót beharangozó korabeli Stern egy példánya egy bécsi múzeumban - Fotó: Alex Halada / AFP)