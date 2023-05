A francia gazdasági miniszter erotikus regényén röhög és háborog a fél ország

Bruno Le Marie francia gazdasági miniszterről politikai értelemben a lehető legrosszabbkor derült ki, micsoda reneszánsz ember: ugyanaznap jelent meg a regénye, mint amikor a Fitch hitelminősítő bejelentette, hogy - részben a kormány nyugdíjreformja elleni heves utcai tiltakozások következményei miatt - lerontotta az ország hitelbesorolását. Ha mindez nem lett volna elég, sokan el is olvasták a könyvet, legalább a 11. fejezetig, amiben a miniszter viszonylag részletesen leírja a főhős szexuális együttlétét. Azóta a szexjelenetből politikai mém és szlogen lett, a kormány kritikusainak egyik fele azon röhög, hogy Le Marie hogyan ír az anális szexről, másik fele pedig háborog, hogy a miniszter anális szexről ír ahelyett, hogy a gazdasággal foglalkozna. A többek között irodalmár végzettséggel is rendelkező politikus negyedik könyve, a Fugue Américaine, avagy amerikai fúga két fivérről szól, akik Kubába utaznak, hogy meghallgassák Vladimir Horowitz orosz-amerikai zongoraművész koncertjét. A 11. fejezetben a szerző hosszan és részletesen leírja, ahogy az egyik testvér lefekszik egy Julia nevű nővel, így nem véletlen, hogy ez a rész kapott nagyobb médiafigyelmet. A Huffington Post francia kiadása például azzal a címmel írt a könyvről, hogy "senki nem állt készen arra, ahogy Bruno Le Maire egy ánuszról írt". Julia szavai pedig, amikor arról beszél, hogy soha nem volt még ennyire kitágulva, természetesen a kormány gazdaságpolitikája ellen tüntetők transzparensein is visszaköszönnek.

🇫🇷 FLASH - Le ministre l’Économie Bruno Le Maire va sortir un nouveau roman, "Fugue américaine". (JDD) pic.twitter.com/v8vojXzRVW — Mediavenir (@Mediavenir) April 24, 2023

A kormány baloldali ellenzéke is igyekszik politikai kérdést csinálni a regényből. François Ruffin, a baloldali La France Insoumise párt képviselője például azon csodálkozik, hogy amikor a francia emberek a mindennapi megélhetésüket féltik az inflációtól, hogy lehet, hogy a gazdasági miniszternek akár egy órája vagy perce is van arra, hogy erotikus jelenteket vessen papírra? Le Marie, aki a kormány nuygdíjkorhatárt emelő politikájának is élharcosa, azzal védekezik, hogy neki az írás a hobbija, más kertészkedik vagy kirándul, ha ki akar kapcsolódni, ő ír. Többek között, mint most kiderült, ánuszokról is. (Guardian)