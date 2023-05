Lázár János szerint a tavalyi választás egy proxyháború volt, ahol ő legyőzte Soros Györgyöt és ügynökét

Pénteken Lázár János is bemerészkedett a Bálna woke-mentes övezetébe, azaz a CPAC-re, ahol Orbán Viktor előző nap nyugaton kitenyésztett vírusokról beszélt. A miniszter a védjegyévé vált szerénységgel kijelentette:

„Én vagyok az a másik magyar fickó, aki legyőzte Soros Györgyöt tavaly, illetve annak magyar emberét.”

Lázár szerint a magyar ellenzéknek juttatott amerikai pénz „nem volt más, mint külföldi beavatkozás a magyar politikába, a szuverenitásunk megsértése.” Felvázolta, hogy a 2022-es választás tulajdonképpen egy proxyháború volt a magyar szuverenitás ellen, és ennek a vidéki frontvonala éppen az ő városában, Hódmezővásárhelyen húzódott.

Értékelése szerint a nemzetközi hálózat a Dél-Alföldön dobta le legújabb ügynökét Márki-Zay Péter személyében. „Valljuk be egymás között, hogy jól képzett ügynök volt: úgy nézett ki, mint mi, úgy beszélt, mint mi, úgy viselkedett, mint mi, Isten, haza, család, sok gyermek, vasárnaponként templom, a választásokon pedig a nemzeti oldal támogatása. Legalábbis ezt hangoztatta először a szülővárosomban, Hódmezővásárhelyen nagyon sokan be is dőltek neki, meg is választották először polgármesternek.” De ezután minden megváltozott, mert „az alvó ügynök felébredt”. És Lázár szerint elkezdte teljesíteni azt a feladatát, amiért „hazaküldték annak idején Amerikából”. És nem a helyi ügyeket vitte fel az országos politika fórumaira, hanem az országosat vitte le helybe, hogy megossza a közösséget. „És valljuk, be jól kínálta. A rosszban mindig a liberálisok a legjobbak.”

Lázár elismerte, hogy ha tavaly áprilisban nem győzi le helyben Márki-Zayt, most nem állhatna ott, ahol. „Orbán Viktor legyőzte a liberálisokat országosan, én pedig legyőztem az ügynököt helyben.”

Majd beszélt a vidékjáró zöld kabátjáról és arról, hogy a politikusoknak közel kell maradniuk a választópolgárokhoz. „Az elszigetelődés, amelynek egyik formája az elitizmus, az egyik legkontraproduktívabb dolog”, mert teret hagy az ellenfélnek.

„Márpedig a politikai ellenfél olyan, mint a gáz, mindig betölti a rendelkezésre álló teret.”

Ezért szerinte nem szabad teret engedni a politikai elitizmus kísértésének a politikai hétköznapokban. Ezért ő mindig a zöld dzsekijében járja a választókerületét, mert „öltönyből nem lehet választást nyerni”.