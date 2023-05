Kijavítják a tankönyvet, amiben a „meleg” szót „magyarra” cserélték egy versben

Eredetileg a szozat.org nevű oldalra került fel hibásan Kiss Judit Ágnes verse, innen vehette át gyanútlanul a Katolikus Pedagógiai Intézet tankönyvszerkesztője. Ezt maga a szerző göngyölítette fel, miután kiderült, hogy a „meleg” szót „magyarra” cserélték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 10. osztályosoknak szóló irodalom szöveg- és feladatgyűjteményében.

photo_camera Kiss Judit Ágnes író, költő Fotó: Hajónapló / YT / screenshot

Kiss Judit Ágnes „Szó” című verséről van szó, amit a Szózat egyik XXI. századi átirataként is szoktak emlegetni, és amely eredetileg így szól: „Maradj, mert meg kell védeni / Kinek nincs is hova, / Legyen szegény, hajléktalan, / Zsidó, meleg, roma”. Az utolsó strófa ehelyett így áll a könyvben: „Zsidó, magyar, roma”.

A szerző azt írja, már tavaly felhívta valaki a figyelmét, hogy a szozat.org-on helytelenül szerepel a verse, írt is a szerkesztőnek, aki azt válaszolta, nem találja a verset, és nem is tudja, hogy került az oldalra. A szerkesztő kérte a helyes változatot, de Kiss elfelejtkezett a dologról, most jutott csak eszébe, amikor hallotta a katolikus tankönyvről szóló hírt.

„A Katolikus Pedagógiai Intézet vezetője kedves és együttműködő volt, az online verzióban azonnal javította a verset, a nyomtatással leálltak, a szeptemberi tankönyvben már hibátlanul lesz a szöveg. Méltatlannak tartom, hogy ebben a helyzetben trágár üzeneteket és telefonokat kapott. Minden együttérzésem neki.” Kiss azt írja, a szozat.org levette a verset az olalról, amivel szerinte egyrészt azt sugallják, hogy tőle ered a hibás változat, másrészt elismerik, hogy „a meleg szóval együtt náluk nincs helye”.

„A szerkesztő írt egy goromba levelet, amelyben kikéri magának a cirkuszt, melybe az én hibámból került. Arra kért, tartsam tiszteletben az érzékenységét. Én pedig mindenkit arra kérek, legyünk a versem szellemében is otthona, védelmezői egymásnak. Aki ezen a nyelven ért és olvas, abban van valami közös. Én ezt keresem. És amíg maradok, próbálom védeni, kinek nincs is hova.”