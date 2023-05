A szankciók ellenére áramlik az USA-ban gyártott technológia az orosz légitársaságokhoz

Az ukrajnai orosz invázió óta az Egyesült Államok közel 40 másik kormánnyal együttműködve szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, beleértve Moszkva fegyverekhez, számítógépes chipekhez, repülőgép-alkatrészekhez és más, gazdaságának és háborújához szükséges termékekhez való hozzáférésének korlátozását. A szankciók az orosz légitársaságokra is vonatkoztak, köztük az Aeroflotra, leányvállalatára, a Rosszijára és másokra.

A New York Times által megszerzett orosz vámügyi adatok szerint viszont a nagy horderejű szankciók ellenére tavaly több ezer repülőgép-alkatrész-szállítmányt küldtek sikeresen Oroszországba. Az Import Genius amerikai kereskedelmi adatgyűjtő által összeállított és elemzett adatok szerint több 10 millió dollár értékű repülőgép-alkatrészt küldtek a Biden-kormányzat által kifejezetten szankciókkal sújtott orosz légitársaságoknak, köztük a Rosszijának Airlinesnak, az Aeroflotnak, az Ural Airlinesnak, az S7 Airlinesnak, az Utair Aviationnek és Pobeda Airlinesnak.

photo_camera Vlagyimir Putyin az Aeroflotnál Moszkvában 2022. március 5-én. Fotó: Mihail Klimentyev/AFP

Ezeket a szállítmányokat olyan illegális hálózatok tették lehetővé, amik azért jöttek létre, hogy megpróbálják megkerülni a korlátozásokat azáltal, hogy egy sor strómanon keresztül veszik meg az árukat, gyakran a Közel-Keleten és Ázsiában. Az Aeroflot raktáraiba például tavaly több tucat szállítmány csúszott be, amiken rézhuzalok, csavarok, grafit és egyéb, a Boeing által az USA-ban gyártott alkatrészek voltak. Bejárták az Egyesült Arab Emírségek és Kína homályos kereskedelmi vállalatait, szabadkereskedelmi övezeteit és ipari parkjait, majd Oroszországba jutottak, hogy segítsenek az Aeroflot leromlott flottájának befoltozásában.

Az adatok több mint 5000 egyedi repülőgép-alkatrész-szállítmányt rögzítenek Oroszországba 2022-ben nyolc hónap alatt, az egyszerű csavaroktól a 290 ezer dollár értékű, Honeywell márkájú repülőgépmotor-indítóig. Összességében az látszik, hogy a nyolc hónap alatt 14,4 millió dollár amerikai gyártmányú repülőgép-alkatrészt küldtek Oroszországba, beleértve 8,9 millió dollárt olyan alkatrészekből, amiket a leírás szerint az amerikai repülőgépgyártó Boeing gyártott vagy védjegyzett, és harmadik feleken keresztül értékesítettek Oroszországba.

A Boeing azt mondta, hogy teljes mértékben eleget tett az USA szankcióinak, és 2022 elején felfüggesztette az alkatrészek, a karbantartás és a műszaki támogatás nyújtását oroszországi ügyfeleinek. A légiközlekedési ellátási lánc szakértői szerint az alkatrészek valószínűleg többféle forrásból származnak, például a meglévő tengerentúli készletekből, légitársaságoktól és javítóüzemektől, vagy viszonteladóktól, akik kiselejtezett alkatrészekkel kereskednek. Az adatok szerint a legtöbb terméket olyan országokon keresztül szállították, mint az Egyesült Arab Emírségek, Törökország, Kína és a Maldív-szigetek, de egy maroknyi szállítmányt – köztük a Rosszija felé – közvetlenül az Egyesült Államokból vagy Európából küldtek.

A szállítmányok 2022-ben is nőttek, mivel Oroszország globális vállalkozásokat toborzott, hogy segítse a szankciók megkerülését. A tendencia azt sugallja, hogy „időbe telt a szankciók elkerülésére szolgáló hálózatok létrehozása az export-ellenőrzést követő azonnali tülekedés során, de most olyan helyzetben vannak, hogy segítsenek az orosz légitársaságoknak néhány kulcsfontosságú alkatrész beszerzésében” – mondta William George, az Import Genius kutatási igazgatója.

A szankciókerülés ellenére az Oroszországba irányuló repülőgép-szállítmányok lényegesen alacsonyabbak, mint a háború előtt. Amerikai tisztviselők szerint az orosz légitársaságok arra kényszerültek, hogy kannibalizálják a repülőgépeket: lebontják őket, hogy a többit üzemben tartsák, és Iránhoz fordultak karbantartásért és alkatrészekért. A globális kereskedelmi dinamikát vizsgáló The Observatory of Economic Complexity adatvizualizációs platform szerint az orosz repülőgép- és repülőgép-alkatrész-import az invázió előtti évi 3,45 milliárd dollárról körülbelül 286 millió dollárra eshetett vissza. (New York Times)