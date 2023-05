A magyar kormány nem engedi, hogy az EU újabb 500 millió eurót adjon Ukrajnának fegyverekre

Magyarország hétfőn váratlanul megakadályozta az Európai Békekeret (EPF) nyolcadik részletének folyósítását az Ukrajnának szánt fegyverekre, írta az olasz ANSA hírügynökség meg nem nevezett forrásokra hivatkozva.

A hírügynökség szerint a most blokkolt részlet értéke 500 millió euró, amit jövő hétfőn kellett volna folyósítani. Az Európai Békekeretet 2021. március 22-én hozta létre az Európai Tanács, a költségvetésen kívüli alap célja, hogy nagyobb mértékben legyen képes megelőzni a konfliktusokat, békét teremteni és megerősíteni a nemzetközi biztonságot. Mióta tavaly februárban kitört a háború, az uniós tagállamok az EPF-en keresztül veszik a fegyvereket az orosz invázió ellen védekező Ukrajnának. A hivatalos retorikája ellenére ehhez a magyar kormány is csatlakozott közel 1,6 milliárd forinttal. Ugyanakkor a magyar kormány már idén januárban is blokkolta az újabb 500 millió eurós segély jóváhagyását.

Az ANSA értesülése szerint most a magyar vezetés garanciákat követelt arra, hogy az Európai Békekeret a jövőben is megtartja globális horizontját, vagyis nem kizárólag Ukrajna felfegyverzésére fordítják a pénzt.

A kormányzati médiabirodalomhoz tartozó Világgazdaság emlékeztetett arra, hogy az Ukrán Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség (NAZK) éppen akkor minősítette háborús szponzornak az OTP Csoportot, amikor a tagállamok külügyminisztereinek tanácsa május 5-én jóváhagyta, hogy az unós tagállamok egymilliárd euró értékben szerezzenek be tüzérségi lőszert és rakétákat Ukrajna számára. Szijjártó Péter pedig pénteken már jelezte, amíg Ukrajna ezt nem vonja vissza, a magyar kormány „nagyon nehezen” tárgyal további szankciókról.