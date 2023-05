Borzokkal és rókákkal harcoltattak kutyákat egy tolnai tanyán

Rókákat és borzokat is harcoltattak a kutyákkal az illegális kutyaviadalokon egy Tolna megyei településen, írja a Blikk. A viadalok helyszínéről összesen tizenhét meggyötört rókát és három borzot sikerült elvinniük az állatvédőknek, de több tetemet és rengeteg levágott rókafület is találtak.

photo_camera Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

„A rókák között öt egészen kicsi is volt, az állatokat pedig borzasztó körülmények között, ketrecekben és tönkrement fagyasztókban tartották. Őket nem egymással, hanem kutyákkal harcoltatták a forgalomtól és a lakott területektől félreeső helyszínen. Úgy tudni, ezek pénzdíjas versenyek voltak, kupákat és serlegeket is kiosztottak egymás között, de szórakozásból fogadásokat is kötöttek. A szabályokat előre lefektették, előfordult, hogy 2-3 kutyát is ráengedtek egy rókára, hogy megnézzék, az ebek mennyi idő alatt tudják lefojtani vagy megölni az állatot” – mondta a Blikknek egy névtelenséget kérő forrás.

A lap szerint a rókákat orvvadászok foghatták be. A viadalokon – amelyen a beszámolók szerint külföldi személyek is részt vettek – többnyire terriereket és erdélyi kopókat vetettek be, a szervező pedig üzletszerűen végezhette a tevékenységét. A férfi egyik ismerőse azt mondta, egy régi hagyományt, a korábban legális tevékenységnek számító kotorékversenyt viszi tovább a tanyatulajdonos.

„Ma Magyarországon – gyakran teljesen illegálisan – élő prédával edzik a kutyákat az erre kialakított pályán. A rókák és a borzok a haláluk előtt akár órákig sarokba szorítva, megsebezve küzdenek az életükért” – mondta Némedi Edina rókamentő, az Állatmentő Szolgálat Alapítvány tagja. Elmondása szerint a közösségi oldalakon zárt csoportokban szervezik ezeket a küzdelmeket az orvvadászok.