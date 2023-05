Biológiaihulladék-tárolókkal fogják fel a vizet a szombathelyi sürgősségi beázó teteje alatt

Az ellátás profi, a körülmények korántsem azok, derült ki a Nyugat.hu egyik, a szombathelyi Markusovszky kórház sürgősségi osztályát megjárt olvasójának beszámolójából. Mert bár az orvosok és ápolók profin, gyorsan és ügyesen végzik a munkájukat, a plafonról csorog a víz a beázás miatt.

Hogy a becsorgó víz ne képezzen tócsákat, a kórház leleményes munkatársai vödrökkel fogják fel azt. Történetesen biológiai hulladék tárolására szolgáló tárolókban.

A Nyugat.hu szerint nem ez az első eset, hogy beázik a 2007-ben átadott, 2,5 milliárd forintból, részben uniós támogatással három év alatt felújított sürgősségi, 2018-ban is történt már ilyen. De ahogy akkor, a kórház most sem válaszolt a megkeresésükre. (Via Nyugat.hu)