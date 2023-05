Borkai Zsolt visszatért, a győri fideszesek őszinte sajnálatára

Borkai Zsoltot mindenki ismeri ebben az országban. Aki nem, annak ajánlom a Google-be bepötyögni a "Borkai" és a "jacht" szavakat, de nem a munkahelyi gépen! És welcome to Hungary!

Győr volt fideszes polgármestere hosszú ideig nem vállalt funkciókat a városban, érthető módon, hiszen a Fidesznek is elképesztő politikai kellemetlenségeket okozott, még ha 2019-ben valahogy az önkormányzati választáson sikerült is nyernie a botránya után. Most viszont visszatért, ráadásul rögtön úgy, hogy sikerült borsot törnie a város fideszes vezetésének orra alá.

Borkai Zsoltot választotta ugyanis elnökének a Győri Atlétika Club, ami után a város fideszes alpolgármesterei puccsról beszélnek. Az Ugytudjuk.hu cikke szerint a következő történt: a napokban Papp Oszkár, a GYAC elnöke bejelentette a lemondását, az önkormányzat pedig jelezte, hogy Radnóti Ákost alpolgármestert, a klub elnökségi tagját látná szívesen az egyesület élén. A GYAC szakvezetői viszont ehelyett megkeresték az olimpiai bajnok tornász Borkait, hogy induljon az elnöki posztért. Miután Borkai elvállalta a felkérést, Papp kedden, a klub elnökségének kérésére visszavonta a lemondását, de a klub küldöttgyűlését addigra már összehívták. A gyűlésen előbb hosszas jogi vita folyt Papp lemondásáról és annak visszavonásáról, majd megszavazták Borkai Zsoltot elnöknek.

photo_camera Borkai Zsolt még 2019-ben. Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A klub elnöksége, amely a portál szerint jelenleg két ülő fideszes alpolgármesterből, Szeles Szabolcsból és Radnóti Ákosból áll, finoman szólva nem elégedett a döntéssel. A kéttagú elnökség közleményt adott ki a közpénzből működő GyőrPlusz portálon, amelyben azt áll, hogy Borkait jogszerűtlenül és puccsszerűen választotta meg a küldöttgyűlés. Mint írják: "Borkai egyéni ambícióival, erőszakos viselkedésével több mint ezer győri fiatal sportoló edzéslehetőségét teszi kockára éppúgy, mint az olimpiára készülő sportolók karrierjét."

Az Ugytudjuk.hu elérte Borkait is, aki annyival kommentálta az ügyet: "Kis lépés Borkainak, nagy lépés Győrnek".