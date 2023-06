Sztálin: „Folytassák csak ennek a lengyel mocsoknak az eltakarítását, irtsák ki a Szovjetunió érdekében!”

Vlagyimir Putyin orosz elnök már több alkalommal – legutóbb egy 400 éves térkép fölé hajolva – próbálta levezetni, hogy Ukrajna, sőt az ukrán nép valójában nem létezik, és soha nem is létezett. Ez is ahhoz a szovjet birodalmi retorikához tartozik, amit mi, magyarok nem érthetünk, a lengyelek viszont annál inkább. Magyarország szabadságát többször is elvette a keleti birodalom, de a létezéshez való jogát nem kérdőjelezte meg. Magyarországot nem próbálta eltörölni a föld színéről. Ellentétben Lengyelországgal. Ez nagy különbség, és részben oka lehet annak, hogy a két ország teljesen másképpen áll a nagyhatalmi státuszát területszerző háborúval visszaszerezni próbáló Oroszországhoz.

Timothy Snyder történész a Véres övezet című könyvében egy kevéssé ismert népirtás történetét meséli el, ami érthetővé teszi a lengyelek megalapozott félelmét.

Miközben a Szovjetunió a tolerancia hazájaként tüntette fel magát, Sztálin több nemzeti kisebbség kiirtására adott parancsot. A harmincas évek második felében, miközben a világ a hitleri Németországra figyelt, a legsúlyosabb üldöztetésnek kitett nemzeti kisebbség a Szovjetunióban élő 600 ezer lengyel volt. Tévedés, hogy Sztálin alapvetően politikai és osztály alapon irtotta az embereket, úttörő volt a nemzetiségi tömeggyilkosságok terén is, és ezek közül is kiemelkedtek a lengyel áldozatok.

A kollektivizálás kudarcáért, majd az ezt követő, 1933-as tömeges éhezésért a kulákok mellett a lengyel kisebbséget tették felelőssé. Ebben az évben a ukrajnai NKVD főnöke, Vszevolod Balickij a holodomort, a tömeges ukrán éhhalált egy kémhálózat provokációjával indokolta, amit Lengyel Katonai Szervezetnek nevezett el. Elmélete szerint ez az ellenséges csoport beszivárgott a kommunista párt ukrajnai tagozatába, majd sikeresen elszabotálta a betakarítást.

Ez volt az esszenciális sztálinizmus: egy nem létező szervezet állítólagos akciójára hárítani a felelősséget, majd ennek örvén gyilkos terrort indítani.

A Lengyelországból a Szovjetunióba menekült kommunista emigránsok letartóztatása 1933 júliusában kezdődött. Witold Wandurski lengyel kommunista írót 1933 augusztusában tartóztatták le, majd kicsikartak belőle egy vallomást, miszerint a Lengyel Katonai Szervezet tagja, ennek nyomán elindult honfitársai üldözése. Jerzy Sochacki lengyel kommunista a vérével írta meg utolsó üzenetét, mielőtt 1933-ban kiugrott a moszkvai börtön ablakán: „A végsőkig hűséges vagyok a párthoz.”

A lengyel kémhálózat tévképzete Ukrajnából indult, hogy pár évvel később ezzel igazolják a Szovjetunióban a lengyel nemzetiség ellen irányuló totális terrort. 1937 január 16-án Jezsov, az NKVD feje bemutatta Sztálinnak a nagyszabású lengyel összeesküvésről szóló elméletét, majd az ügy a központi bizottság plénuma elé került. Márciusban Jezsov megtisztította az NKVD-t a lengyel tisztektől, amire azért volt szükség, mert az államrendőrséget egy lengyel kommunista, Feliksz Dzerzsinszkij alapította, így a testület számos jelentős pozíciójába honfitársai kerültek. Faramuci módon a tisztogatás áldozatául esett az összeesküvés-elmélet szellemi atyja, az ukrajnai NKVD vezetője, Balickij is. Az indoklás jellemző volt a korra: „Ha a Lengyel Katonai Szervezet valóban szabotálni tudta a betakarítást, akkor ő miért nem volt éberebb?” Balickijt 1937. július 7-én kémkedésért letartóztatták, nevét eltávolították a Dinamo Kijev stadionjáról, a helyére Jezsov került, novemberben kivégezték.

1937. augusztus 11-én Jezsov kiadta a 00485-ös parancsot, amiben megbízta az NKVD-t a Lengyel Katonai Szervezet kémhálózatának teljes likvidálásával. Ez a parancs egy nemzetiségi csoportot jelölt meg az állam ellenségeként.

Jezsov harmincoldalas körlevélben igazította el tisztjeit, aminek a következő címet adta: „A Lengyel Hírszerző Szolgálat szovjetunióbeli fasiszta, lázító, szabotőr, defetista és terrorista tevékenységéről”, aminek lényege az volt, hogy a Lengyel Katonai Szervezet minden kulcsfontosságú szovjet intézménybe beszivárgott. A lengyel kommunista párt jelentős része szovjet földön tartózkodott. A lengyel párt központi bizottságának 100 tagja közül 69-et kivégeztek, a többiek lengyel börtönben raboskodtak, ezért maradhattak életben.

A tisztogatás és a terror minden lengyelre kiterjedt. A lengyel kultúrához, sőt a katolicizmushoz fűződő kapcsolat elégséges terhelő bizonyíték volt, azt jelentette, hogy az illető a kémhálózat tagja. Nyolcévi Gulag járt egy rózsafüzér birtoklásáért. A mindennapi élet apró részleteiből, egy lengyelesen hangzó névből, egy életrajzi elemből jelentés, aláírás, ítélet, végül holttest lett. A tisztogatás első húsz napja után Jezsov jelentette Sztálinnak, hogy már 23 216 letartóztatásnál járnak. Sztálin így reagált: „Nagyon jó! Folytassák csak ennek a lengyel mocsoknak a kiásását és eltakarítását. Irtsák ki a Szovjetunió érdekében!”

Hogy nézett ki a „mocsok” eltakarítása a gyakorlatban?

Janina Juriewicz fiatal leningrádi lány volt – és lengyel. 1937 szeptemberében megjelent otthonukban az NKVD, elkobozták az összes lengyel könyvet, amit a lakásban találtak. Janinát, nővérét, Mariát, nővérének férjét, Stanislawot tarkón lőtték, tömegsírba temették, másik nővérét, Elzbietát letartóztatták. Amikor Janina édesanyja a rendőrségnél érdeklődött, a szokásos hazugságot kapta válaszul: Lányait és vejét tíz évre ítélték, a levelezési jog megvonásával. Az emberek sokszor még évtizedekig reménykedtek, hogy valamikor visszatérhetnek szeretteik. Hiába.

Janina és rokonai is osztoztak a leningrádi körzetben a lengyel akció során kivégzett 6597 szovjet polgár sorsában.

A nagy tisztogatás idején a kozmopolita Leningrádban a lengyeleket 34-szer (!) inkább fenyegette a letartóztatás, mint a többi polgártársukat, és ha egy lengyelt letartóztattak, nagy valószínűséggel ki is végezték. Az elítéltek 89 százalékát lőtték agyon, általában a letartóztatást követő tíz napon belül, a többiekre a Gulag várt.

Hogy mennyire egyszerű volt áldozatul esni, azt jól mutatja egy sok ezerből kiragadott példa. Jevgenyija Babuskina, a rendszerhez egyébként lojális kémikus úgy lett a kuncevói lengyel akció áldozata, hogy még csak lengyel sem volt. Édesanyja egykor lengyel diplomatákra mosott, ez elegendő ok volt arra, hogy Jevgenyiját tárgyalás nélkül tarkón lőjék.

A lengyel akció a legkiterjettebb Ukrajna területén volt, hiszen innen származott a lengyel kémszervezet elmélete, és itt élt a szovjet lengyelek 70 százaléka. Itt 55 928 személyt tartóztattak le, közülük 47 327-et agyonlőttek. A vidéket NKVD-s halálbrigádok járták. Csernyivkában 1937-ben december 25-én csaptak le, a római katolikus lengyeleknél ez volt a karácsony, az ortodox ukránoknál viszont nem. Mindenkit letartóztattak, aki ezen a napon templomba ment. Akiket elfogtak, azok egyszerűen eltűntek.

Az NKVD gyakran összeszedte a tíz évnél idősebb gyerekeket, és árvaházba szállították őket, nehogy lengyel szellemben nevelkedjenek. Ahogy ezt most is teszik az oroszok az Ukrán területeken.

A lengyel művelet a 37-38-as nagy terror második legvéresebb fejezete volt. Csak a kulákakció tudta felülmúlni. A kivégzettek aránya a letartóztatottakon belül nem itt volt a legmagasabb, de nem sok hiányzott hozzá. Összesen 143 810 embert tartóztattak le a lengyeleknek való kémkedés vádjával, közülük 111 091-et végeztek ki. Nem mind voltak lengyelek, de jelentős részük igen. Ehhez jön azon kivégzett lengyelek aránytalanul magas száma, akiket a kulákakció keretén belül öltek meg. A Szovjetunió területén élő lengyelek a nagy terror idején minden más csoportnál többet szenvedtek. Elhalálozásuk valószínűsége negyvenszer volt nagyobb a többi szovjet állampolgárénál.

A nagy tisztogatás 681 692 dokumentált halálos áldozatának nyolcada lengyel volt, miközben apró kisebbséget alkottak a Szovjetunióban, az összlakosság kevesebb mint 0,4 százalékát tették ki.

A lengyelek elleni terror nem önmagában álló kegyetlenkedés volt. Megvolt a logikája. A Szovjetunión belüli lengyelség megtörése egy nagyobb terv része volt. Ugyanis egy évre rá, hogy a nagy terror lezárult, 1939. augusztus 23-án Sztálin szövetséget kötött Hitlerrel. A közös nevező Lengyelország megsemmisítése volt. A náci és a szovjet retorikát alig lehetett megkülönböztetni: Hitler Lengyelországot a versailles-i szerződés irreális szüleményének, Molotov, Sztálin külügyese a szerződés „visszataszító származékának” nevezte. Tagadták Lengyelország és a lengyelség létezéshez való jogát. Ennek jegyében szeptember 28-án Berlin és Moszkva barátságot fogadtak, és megegyeztek Lengyelország felosztásában. Majd hamarosan belekezdtek Lengyelország és a lengyel nép szisztematikus felszámolásába – amit ma a putyini Oroszország Lengyelország felszabadításának nevez.