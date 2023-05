Putyin most egy négyszáz éves térképpel próbálta bizonyítani, hogy Ukrajna nem is egy ország, de nem vette észre, hogy „Ukrajna” van ráírva

Újabb történelemhamisítási kísérletet tett Vlagyimir Putyin, hogy igazolja, Ukrajna nem is egy ország, ezért teljesen legitim volt megszállni és háborút indítani ellene - de a közel négyszáz éves Kelet-Európa térkép mutogatása közben hiba csúszott a gépezetbe.

Az orosz elnök és az alkotmánybíróság elnöke, Valerij Zorkin találkozójáról a Kreml tette közzé a videót, amelyen Putyin megragad egy 17. századbeli térképet, hogy alátámassza a tézisét, miszerint Ukrajna csupán egy történelmi fikció, nem létezik és nem is létezett, amíg a szovjet kormány létre nem hozta, ezért mielőbb be kell olvasztani Oroszországba. Csakhogy a térképen ott a felirat: „Ukrajna, a kozákok földje”, a mai fővárossal, Kijevvel együtt. Az elnöki térkép valószínűleg egy másolat, az eredetit Hubert Jaillot francia térképész készíthette 1674-ben XIV. Lajos megrendelésére, és a francia Nemzeti Könyvtár adatbázisában is rá lehet bukkanni az eredetire:

photo_camera Forrás: Bibliothèque nationale de France, BnF - Pirossal keretezve az „Ukrajna" felirat



photo_camera Forrás: Bibliothèque nationale de France, BnF

A hivatalos orosz narratíva és a háborús bűnök miatt nemzetközi elfogatóparanccsal is szembenéző Putyin számos hazugsággal és összeesküvés-elmélettel próbálta már igazolni az Ukrajna elleni offenzívát - ezek közül az egyiket a PolitiFact az „év hazugságának” is választotta tavaly.

Bjorn Alexander Düben történész egy korábbi tényellenőrző cikkben azt írja, a 17. századi Ukrajna kultúrája és nyelve Oroszországétól eltérő volt, amíg 1790-ben az Orosz Birodalom magába nem szívta mai területének nagy részét. Az ország csak a Szovjetunió összeomlása után függetlenedett újra, de az autonómiájukért küzdő ukrán politikai entitások már jóval korábban is léteztek. (via BI)