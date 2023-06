Harry herceg szerint őt és volt barátnőjét is „ipari méretekben" hallgatták le újságírók

Csaknem fél napon át sorolta a londoni felsőbíróságon a sajtóval, különösen a Daily Mirror című brit napilap kiadójával szembeni vádjait Harry herceg. III. Károly fia azért nyújtott be 55 oldalas keresetet a Mirror Group Newspapers nevű cég ellen, mert állítása szerint a hozzá tartozó lapok törvénytelenül gyűjtöttek információkat róla és egykori barátnőjéről.

A sussexi herceg többek között azt állítja, tudta, hogy volt barátnője, Chelsy Davy telefonszámát a Sunday People újságírói is ismerték, „ipari méretekben" lehallgatták a telefonját, figyelték a hívásait, nyomkövetőt rögzítettek a kocsijára. Innen szedhették az információt egy 2006-os cikkhez, amiben az állt, hogy Chelsy magából kikelve veszekedett vele, amiért elment egy sztriptízbárba - amit Harry nem is cáfolt.

A keresetben ötven kérdéses cikk szerepel. A herceg a Daily Mirror korábbi főszerkesztőjét, Piers Morgant anyja, Diana hercegné lehallgatásával is vádolja.

Harry és felesége, Meghan Markle május közepén „majdnem katasztrofális” autós üldözésbe keveredett, a pár szóvivője szerint az őket „őrjöngve” követő paparazzók miatt. Akkor annyit lehetett tudni, hogy a párt New Yorkban egy díjátadó után „üldözték” a fotósok két órán át, illetve „többször is balesethez közeli helyzetek” alakultak ki, amikben „más autósok, gyalogosok és két New York-i rendőr is érintett volt”. A híroldalak az esetet azonnal Diana hercegné 1997-es halálához kezdték hasonlítgatni, amit Párizsban egy lesifotós autós üldözése és végül egy baleset okozott. A fotósok szerint Harry hercegék autós üldözését megrendezhették.

