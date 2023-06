John Cleese nem úgy búcsúzott Berlusconitól, mint Orbán Viktor

Nem mindenki tartja kötelezőnek, hogy a szemét forgassa, ha meghalt valaki. John Cleese humorista például az elképzelhető legkevésbé szemforgató emberek egyike, így ő a következő, Twitteren publikált nekrológgal búcsúzott a 86 évesen meghalt Silvio Berlusconitól:



"Végre valami jó hír!

Belusconi halott.

Hogy a Monty Pythont idézzem az O2-ből:

Egy kinyiffant, hátravan még öt."

Ugyanez eredetiben:

(A tweet második fele a Monty Python 2014-ben, a londoni O2 arénában rendezett, 10 előadásból álló színpadi “búcsúkoncertjének" címére, a One Down, Five To Go-ra utal. A humorcsapat ugyanis eredetileg hattagú volt, de mire eljött a búcsú ideje, már csak öten éltek közülük, Graham Chapman ugyanis még 1989-ben meghalt.)



John Cleese pedig sosem törődött a meghalást körülvevő tabukkal, ő mondta el például a valaha volt legmeghatóbb, legviccesebb és legtrágárabb temetési búcsúbeszédet jóbarátja és legfontosabb alkotótársa, Chapman temetésén, legendás módon kimondva a FUCK szót, nem is akárhogyan:



Orbán Viktor nem humorista, ő így búcsúzkodott.