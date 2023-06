Több mint 3 milliárdos büntetést lengetett be az ellenzéki pártoknak az ÁSZ

Az Állami Számvevőszék még márciusban indított vizsgálatot az ellenzéki pártoknak juttatott külföldi támogatások ügyében, amit a kormánypropaganda csak guruló dollárokként emleget. A Válaszonline értesülése szerint a szervezet hétfőn arról tájékoztatta a DK-t, a Jobbikot, az LMP-t, az MSZP-t, a Momentumot és a Párbeszédet, hogy az eddigi vizsgálatuk alapján 1,6 milliárd forint tiltott támogatásban részesültek a 2022-es kampányban,

és emiatt akár 3,2 milliárd forintos büntetésre is számíthatnak. A lap szerint az értesítés egyelőre nem jelenti azt, hogy ezt a büntetést tényleg kiszabják. A vizsgálat lezárásához még a NAV saját nyomozásának eredményére is vár. A pártok arra számítanak, hogy a belengetett büntetésből valószínűleg igazi szankció lesz. Ha így lesz, akkor a büntetést vagy befizetik, vagy levonják a nekik járó állami támogatásokból.

A 2022-es választások előtt az Action for Democracy nevű amerikai szervezet 1,8 milliárd forinttal támogatta Márki-Zay Mindenki Magyarországa Mozgalmát. Bár a volt miniszterelnök-jelölt elismerte, hogy ebből a pénzből tudták kifizetni a kampány utolsó számláit, szerinte ez törvényes, hiszen az MMM nem mint politikai párt, hanem mint civil szervezet kampányolt az ellenzéki összefogás mellett. A módszert a CÖF működéséhez hasonlította, ami úgy szokott kampányolni a Fidesz mellett, hogy közben közpénzt is kap.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Márki-Zay nyilatkozata után a titkosszolgálatok vizsgálni kezdték az ellenzék kampányforrásait. A jelentés szerint a pénzből az MMM kb. 1,4 milliárdot fizetett ki a közösségi médiás ügynökségként működő és tanácsadói feladatokat is ellátó Datadat-csoportnak. Az Action for Democracy ezen felül utalt az Oraculum 2020 Kft.-nek is egymilliárd forintot, ami a jelentés szerint 324 milliót továbbutalt a DatAtadat Professionalnek, ami további 148 millió forintot is kapott az Action for Democracytől. Az Oraculum 2020 Kft. az Ezalenyeg.hu kiadója, a tulajdonosa Páva Zoltán, aki már dolgozott az MSZP-seknek, őt is megfigyelték a Pegasus kémszoftverrel. Az Ezalenyeg.hu a választás előtt 227 millió forintot költött hirdetésekre a Facebookon.



Az ellenzékkel szembeni vád alapja, hogy pártok külföldi kampánytámogatást nem fogadhatnak el. Az ÁSZ szerint 1,6 milliárd forintnyit mégis elfogadtak, és ilyenkor a tiltott támogatás dupláját szokták visszafizettetni, így jön ki a 3,2 milliárdos lehetséges büntetési tétel.