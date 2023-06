Dunántúlnyi területen keresik a Titanic közelében eltűnt tengeralattjárót

Elképesztően bonyolult feladat megtalálni a Titan mini-tengeralattjárót, de egy ilyen helyzetben meg kell őriznünk az optimizmusunkat - ezt mondta magyar idő szerint szerda este Bostonban tartott sajtótájékoztatókán Jamie Frederic kapitány, az amerikai partiőrség tisztje. Frederic kapitány és kollégái kevés újdonsággal szolgálhattak, de sok részletet megosztottak a mentőakcióról, amelynek, mint hangsúlyozta, továbbra is az a célja, hogy élve kimentsék a Titanic-néző expedíció 5 tagját.

Mint mondta, az amerikai partiőrség jelenleg öt hajóval és két víz alatti drónnal keresik a Titan-t, hamarosan azonban már 10 hajóval és még több robottal folytathatják majd a keresést. Ez így sem lesz egyszerű, mert mint a kapitány fogalmazott, egy Connecticut államnál két és félszer nagyobb felszíni területen keresik a Titan-t, ami durván 32,5 négyzetkilométeres területet jelent. Magyar olvasóknak viszonyítási alapként talán hasznosabb tudni, hogy a terület, amelyet át kell fésülni, valamivel kisebb, mint a 37 négyzetkilométeres Dunántúl.

photo_camera Jamie Frederic kapitány a partiőrség bostoni sajtótájékoztatóján. Fotó: JOSEPH PREZIOSO/AFP

Méghozzá gyorsan, mert a korábban megjelent információk szerint a mini-tengeralattjáró sűrítettlevegő-tartaléka nagyjából csütörtök reggelig lehet elég. Frederic sok kérdést kapott az utasok víz-, élelmiszer- és levegőtartalékairól, amire azt mondta, nem akar spekulálni, a megjelent információkat pedig viszonyítási adatpontként, nem tényként kezelik.

Sok kérdés érkezett a dörömbölésre emlékeztető hangokról is, amelyeket a Titanic közelében egy kanadai felderítő repülőgép hangradarja érzékelt. A partiőrség tisztje erről azt mondta, ma is érzékeltek felderítők hasonló, azonosítatlan zajokat, azok feltételezett forrásához küldtek is egy víz alatti drónt, de egyelőre nem találtak semmit. A kanadai hatóságok megosztották a felvételeiket az amerikaiakkal, akik elemzik azokat. Mint mondta, amerikai idő szerint csütörtök reggel újabb távvezérelt víz alatti robotok érkeznek majd a kutatási területre, amelyek mélyebbre tudnak merülni, mint amelyekkel eddig dolgoztak.

photo_camera Az Oceangate Titan mini-tengeralattjárója merülés előtt Fotó: OCEAN GATE / HANDOUT/Anadolu Agency via AFP

Hogy mit lehet tudni a Titanról, annak utasairól és mit lehet sejteni arról, mi történhetett a mini-tengeralattjáróval, arról ebben és ebben a cikkünkben írtunk részletesebben. (BBC)