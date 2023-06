A horvátok megköszönték Mészáros Lőrincnek, hogy stadiont épített nekik

Bejárta az elkészült eszéki stadiont Mészáros Lőrinc. Erről a horvát klub számolt be, még videó is készült hozzá. Mészáros becsületes megnézett mindent, még a konyhát is, ő még a gyepet is kipróbálhatta, a többiek nem, a labda nem került elő, az eszékiek meg nem győztek neki hálákodni.

Valentina Koprivnjak, a klub egyik igazgatósági tagja a honlapra felkerült szöveg szerint - amit a Telex idézett - azt mondta, hogy „szeretnénk megköszönni Mészáros Lőrincnek Horvátország legjobb, legszebb és legmodernebb stadionját, és az építkezések során tanúsított türelmét. Neki köszönhetően ez a stadion és edzőtábor a klub, a város és egész Szlavónia büszkesége lesz, és biztosak vagyunk benne, hogy minden szinten lendületet ad a klub további fejlődéséhez. Jár a köszönet továbbá az igazgatóság elnökének, Szakály Ferenc úrnak, aki ezt a projektet koordinálta, és aki nélkül nem valósulhatott volna meg egy ilyen beruházás”.

Amikor 2018-ban elkezdték építeni a stadiont, még Mészáros volt a klub tulajdonosa, ezen összeférhetetlenség miatt változtatni kellett, mert időközben az itthon anyagilag igencsak felpumpált Puskás Akadémia is európai kuparésztvevő lett (kevés sikert elérve). Mészáros azért főszponzor maradt, helyette egy tőkalap szállt be tulajdonosként az eszéki klubba, Hogy a tőkealap mögött ki áll, az nem nyilvános. A G7 szerint több szál is azt mutatja, hogy nagyon messzire nem kerülehetett a klub Mészárostól. És Mészáros távozása után is tulajdonos maradt Szijj László is, a Dunaaszfalt tulajdonosa.

Mindenesetre Mészárost - mint ez a videó is mutatja - az eszéki klubnál továbbra is úgy kezelik, mintha ő lenne a nagyon fontos ember. A milliárdos korábban nem titkolta, hogy az eszéki szerepvállalás üzleti kérdés is számára, mert a horvát futball előrébb tart. 1„5-16 millió euróért értékesítettünk játékosokat az elmúlt évben, ami talán több, mint a teljes hazai NB I teljesítménye. Ha elkészülünk a saját stadionnal, úgy számolunk, hogy két éven belül önellátó, sőt profittermelésre is képes lesz az eszéki klub” - mondta 2020 nyarán a Nemzeti Sportnak.

További érdekesség: az eszéki stadion nem közpénzből, hanem a tulajdonosok pénzéből épült, az NK Osijeket pedig látványosan felkarolták az itthoni közbeszerzéseken meggazdagodott magyar vállalkozók.

A Sportske novosti szerint a 13 ezer férőhelyes stadion és az utánpótlás- valamint az edzőcentrum összköltsége 65 millió euró. Az eszéki fociakadémia infrastrukturális fejlesztésében direktben van magyar állami pénz, a magyar kormány sok határon túli fociakadémiához hasonlóan az eszékit is támogatja, összesen 6 millió euróval. Bár magyar gyerek csak elvétve van az akadémisták között.