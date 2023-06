A fóti fideszes polgármestert nem érdekli, hogy Gulyás Gergely helytelenítette a hatmilliós jutalmat

Fót fideszes polgármesterének, Vass Györgynek a hatmilliós jutalmáról szavaznak a jövő héten, amelynek felvételét még Gulyás Gergely is helytelenítette, ez azonban a fóti polgármestert nem érdekli, írja a Magyar Narancs.

Tavaly novemberben országos botrány lett belőle, hogy az energiaválság közepén, amikor az önkormányzatok a túlélésért küzdöttek, Vass György hathavi jutalmat készült felvenni, amit már az előtte levő évben is felvett. A kérdés akkor a kormányinfón is felmerült, ahol a miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV kérdésére válaszolta azt, hogy: „ha az a kérdés, helyes-e ennyi jutalmat kiadni, akkor nem helyes, nem is értem, hogyan merülhet fel ilyen összegű prémium.” Ezután Vass György azt mondta, hogy elgondolkodik azon, felvegye-e a jutalmat, később pedig a szavazást levette a napirendről.

A Magyar Narancs azonban úgy értesült, hogy ismét a város Pénzügyi, Jogi és Gazdasági Bizottsága elé került egy előterjesztés Vass György hathavi jutalmáról, amit egy független önkormányzati képviselő is megerősített a lapnak.

Vass szerint Gulyásnak nem kellett volna beleszólnia ebbe, mert „ez nem a témája”, majd azt is felhozta, hogy más városok polgármesterei és a saját önkormányzatának alkalmazottai is kaptak jutalmat, ő pedig akkor miért nem kapna polgármesterként.

Amikor a lap emlékeztette, hogy korábban azt állította gondolkodik rajta, most így reagált:

„Nem gondolkodom, a polgármester kollégáim sem gondolkodtak. Ha a munkáltatóm – a képviselő-testület – ezt felajánlja, nem fogok aszkétaként felállni, hogy »jajj, nekem nem kell!«. Ennek jó része úgy is fel lesz ajánlva, már tudom is hogy kiknek.”