Ennyi maradt Miheil Szaakasviliből

Június 3-án, hétfőn az ellene folyó büntetőeljárás keretében videókapcsolaton keresztül meghallgatta a bíróság Miheil Szaakasvili egykori grúz államfőt. A téma egy 2007-es ügy volt, amikor is Szaakasvili az ország első embereként parancsot adott egy tüntetés erőszakos feloszlatására, és ezt a vád szerint törvénytelen módon tette.

A közvélemény azonban nem arra kapta fel a fejét, amit a másfél éve rács mögött tartott politikus mondott, hanem arra, ahogyan kinézett.

photo_camera Miheil Szaakasvili 2023. július 3-án Fotó: -/AFP

Miheil Szaakasvilit alig lehetett felismerni, a felvételek alapján több tucatnyi kilót fogyhatott, a Meduza az írta, őrizetbe vételekor 116 kilót nyomott, amiből már februárra is csak 67 maradt, miközben eredeti magassága 195 centiméter. Hogy most pontosan mekkora a súlya, nem tudni. Testvére, David közölte, Miheil továbbra is egyre fogy, és ennek végzetes következményei lesznek.

Szaakasvili az elmúlt másfél évben több alkalommal is folytatott éhségsztrájkot, és azt is állította, hogy megmérgezték. Ő maga és más politikusok rendszeresen követelik, hogy a grúz hatóságok engedélyezzék a külföldi gyógykezelését, eddig hiába. Felszólalt érdekében Volodimir Zelenszkij is – Szaakasvilinek elvileg ukrán állampolgársága is van –, aki most azt mondta, az oroszok akarják elpusztítani ellenségüket a grúzok keze által. Zelenszkij a felvételek láttán ismét kezdeményezte: adják át Ukrajnának a grúz exelnököt, hogy megmenthessék az életét.

