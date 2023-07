Másik államba kellett utaznia egy kilencéves kislánynak, hogy abortusza lehessen

Életfogytiglani börtönre ítéltek egy férfit az Egyesült Államokban, mert többször megerőszakolt és teherbe ejtett egy kilencéves kislányt. Az ohiói lánynak egy másik államba kellett utaznia, hogy abortusza lehessen. A műtétet végző orvost is megbírságolták.

Ohio mellett Dél-Karolina, Észak-Karolina, Idaho, Texas és Alabama is szigorított az abortusztörvényen a Roe kontra Wade felülvizsgálata óta. Az orvosokat akár kilencvenkilenc év börtönre ítélhetik, ezért sokan inkább minden esetben megtagadják a beavatkozást. Ohióban a terhesség hatodik hetéig engedélyezett az abortusz, akkor is, ha a terhesség szexuális erőszak vagy vérfertőzés miatt következik be.

A kislány hat hetes és három napos terhesen utazott Indiana államba, hogy abortusza lehessen. A műtétet végző orvos 3000 dollár - körülbelül egymillió forint - pénzbírságot kapott, mert nyilatkozott a sajtónak.

A 28 éves Gerson Fuentes bűnösnek vallotta magát, legkorábban 25 év után szabadulhat mint regisztrált szexuális bűnöző.

Az abortuszt betiltó államokban, országokban az elmúlt időszakban nem lett kevesebb a terhességmegszakítás, veszélyesebb viszont annál inkább. Egy korábbi cikkünkben azokról a lányokról és nőkről írtunk, akiknek illegálisan kell átesniük az abortuszon - annak minden veszélyével -, vagy egy háború sújtotta országba kell utazniuk, hogy megszakíthassák a terhességüket. Az amerikai Roe kontra Wade-del összefüggésben alakuló kelet-európai abortusztrendekről pedig ebben a cikkben volt szó.

(via BBC)