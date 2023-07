A brit légiközlekedési hatóság több millió font kártérítés kifizetésére kötelezheti a Wizz Airt

A Wizz Air több millió font kifizetésére kényszerülhet az utasok számára, miután a brit Polgári Légkiközlekedési Hatóság végrehajtási eljárást indított a fapados légitársasággal szemben, amiért nem reagáltak a kifizetetlen visszatérítési igényekkel kapcsolatos panaszok tömkelegére.

A brit hatóság közölte, hogy több hónapja kapcsolatban áll a Wizz Airrel, miután sok panasz érkezett hozzájuk, amiért a légitársaság nem fizetett az utasoknak kártalanítást többnyire a járattörlések miatt. A légügyi hatóság vezérigazgatója Paul Smith közölte a Wizz Airrel, hogy elfogadhatatlan, ahogy az utasokkal az elmúlt egy évben bántak.

Paul Smith szerint a légitársaságoknak „teljesíteniük kell az utasokkal szembeni kötelezettségeiket, ha törlik vagy késnek a járataik”, és a szabályozó hatóság „habozás nélkül közbelép, ha úgy gondoljuk, hogy a légitársaságok nem teszik ezt következetesen”. Smith ígéretet tett arra, hogy továbbra is szorosan figyelni fogják a helyzetet, és ellenőrzik, hogy az utasok megkapják-e, amivel tartoznak nekik, és hogy javulnak-e a Wizz Air irányelve az utaskezeléssel kapcsolatban.



A Wizz Air ígéretet tett arra, hogy változtatásokat vezet be irányelveiben, eljárásaiban és az utasokkal való kommunikációjában. Beleegyezett abba is, hogy felülvizsgálja az utasok költségeit a járattörlések miatt, beleértve az utazási költségeket, amikor a gép nem az úticéljukon rakta le őket, és a szállodák költségeit is.



A Wizz Airt, amelyet az év elején az Egyesült Királyság legrosszabb légitársaságának választották. A múlt év végén a brit hatóság közölte, hogy „jelentős aggályai vannak” a Wizz Air „elfogadhatatlan” viselkedése miatt, mivel utasai sokkal nagyobb valószínűséggel tesznek komoly panaszokat, mint más légitársaságoké. A légiközlekedési hatóság azt is megállapította, hogy a légitársaság késleltette az utasoknak való tartozás kifizetését. (Guardian)