Megüzente nyugati baloldali barátainak, hogy ne segítsék Putyint, mostanra ő maga is őrizetben van

Súlyos börtönbüntetést kaphat Borisz Kagarlickij orosz marxista szociológus.

Kagarlickij májusban azt üzente a nyugati baloldalnak: ne segítsék Putyint azzal, hogy engedékenyek vele szemben.

Letartóztatása a Prigozsin-lázadás után még inkább fokozódó elnyomás jellegzetes példája lehet.

A terrorizmus igazolásának vádjával tartóztatták le a héten Borisz Kagarlickij orosz marxista szociológust, a Társadalom- és Gazdaságtudományi Főiskola 64 éves professzorát. Miután őrizetbe vették Moszkvában, elszállítottak a Komi Köztársaság 1400 kilométerre lévő fővárosába, Sziktivkarba, ahol az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vizsgálatot indított ellene. Hogy miért ott, arra Kagarlickij lánya annyit tudott mondani a Meduza című orosz lapnak: talán mert a komcsikat Komiba viszik. Két hónapra vizsgálati fogságba került, de ha elítélik, hét év börtönt is kaphat. A vád alapja valószínűleg egy tavaly októberi Telegram-poszt, amiben Kagarlickij a kercsi híd felrobbantásával kapcsolatban azt írta, hogy a híd katonai célpont volt. Ez lehetett a terrorizmus igazolása. Kagarlickij nem ismeri el a bűnösségét, ügyvédje szerint „soha nem támogatta és nem is mentegette a terrorizmust, beszédeiben csupán megkísérelt rámutatni az Oroszországot fenyegető valódi problémákra”. Lánya azt mondta: bármikor lehet találni valamit, amivel meg lehet vádolni egy embert, ha ez a cél.

photo_camera Kagarlickij őrizetben

Kagarlickij nemzetközileg is ismert szociológus, aki már a szovjet időkben disszidens volt. A Brezsnyev-rendszer újbaloldali kritikusaként börtönben is volt egy évig, a rendszerváltás után neomarxista, rendszerkritikus gondolkodóként folytatta. Sz. Bíró Zoltán Oroszország-szakértő úgy fogalmazott róla: politikai befolyása nem jelentős, de köztiszteletben álló független értelmiségi, akit ellenfelei is elismernek. A Youtube-on folyamatosan közölt videókat, és rendszeresen publikált és nyilatkozott olyan nyugati baloldali lapokban, mint a Jacobin, a The Nation vagy a Counterpunch. Magyarországon az Eszmélet című marxista lapban jelentek meg írásai, ők most ki is álltak mellette.

Kagarlickij májusban írta meg a „Kérés nyugati progresszív barátaimhoz: ne segítsetek Putyinnak az engedékeny és kétértelmű kijelentésekkel“ című cikkét.

„Azoknak a nyugati kollégáknak, akik több mint egy évvel a háború kezdete után is Putyinnal és a rezsimjével szembeni megértésre szólítanak, feltennék egy egyszerű kérdést. Akarnak olyan országban élni, ahol nincs szabad sajtó és független bíróságok? Ahol a rendőrségnek joga van betörni az otthonodba engedély nélkül?” - írja a cikkben.

„Amikor arról olvasunk az interneten, hogy meg kell érteni Putyint, és kompromisszumot kell vele kötni, azt úgy értelmezzük, mint bűnrészességet az elnyomó bűnözőkkel, akik tönkreteszik az országunkat” - írta a cikkben. Szerinte az ugyan nonszensz, hogy Putyin veszélyt jelentene a Nyugatra vagy az emberiségre - a legnagyobb veszélyt ugyanakkor a bombázott ukránok mellett éppen az oroszokra jelenti.

A cikkben azt kérte a nyugati progresszív közönségtől, hogy ne segítsék Putyint engedékeny nyilatkozatokkal, mert ezektől csak még magabiztosabbak lesznek a rendőrök és politikusok, és ezek újabb letartóztatásokhoz járulnak hozzá Oroszországban. „Akik jót akarnak Oroszországnak és az oroszoknak, nem lehetnek mások, mint engesztelhetetlen ellenségei ennek a hatalomnak” - zárta a cikket.

A nyugati baloldali fórumokon gyakori jelenség, hogy az amerikai imperializmussal szemben kritikus alapállás miatt lényegesen megengedőbbek más rendszerek bűneivel szemben - éppen ezért volt jelentősége annak, hogy Kagarlickij ezen a fórumon fogalmazta meg ezt az üzenetet. Kritikusai szerint ugyanakkor 2014-ben, a Krím elfoglalása idején még sokkal engedékenyebb volt az orosz katonai lépésekkel szemben, amivel ő maga is hozzájárult ahhoz, hogy idáig jusson a helyzet.