Ötméteresek után világbajnok a férfi vízilabda-válogatott

Aranyérmet nyert a magyar férfi vízilabda-válogatott a fukuokai világbajnokságon, a szombati döntőben ötméteresek után 14-13-ra nyert a görög csapat ellen.

photo_camera Fotó: YUICHI YAMAZAKI/AFP

A magyar csapat az első félidőben végig, hol kettő, hol egy góllal vezetett, a félidőben 5-4 volt az állás. A harmadik negyed elején átvették a vezetést a görögök, de a játékrész végén - spanyolok elleni elődöntőben győztes gólt szerző - Manhercz Krisztiánnak sikerült egyenlítenie, 7-7.

A negyedik negyed elején a csapatkapitány Jansik Szilárd emberelőnyös góljával visszavette a magyar csapat a vezetést. A magyar után a görög csapatkapitány, Jánisz Fundúlisz is villant, 8-8. Manhercz csodálatosan fordult le a védőjéről és a kapust is átverte, 9-8. A következő támadásban a görögök megint kapták a kiállítást, Gkiuvecis lövésére nem ért oda a magyar kapus, Vogel Soma (9-9). Mindkét csapat szerzett még egy-egy gólt, az utolsó percben Vogel elképesztő nagy védése után maradt 10-10 az állás, a magyaroké volt a labda. 44 másodperc volt hátra, de eladtuk a labdát, 36 másodpercük és emberelőnyük volt a görögöknek. Varga Dénes kiblokkolta a görög lövést, elől megúszott Pohl Zoltán, de kapufát dobott. Jöhettek az ötméteresek.

photo_camera Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Varga Dénes kihagyta a büntetőjét, de Vogel is hárítani tudott. A második körben Vámos Márton és Papanasztasziu is belőtte. Zalánki is magabiztosan értékesítette az ötméteresét, és Vogel is hárítani tudott. Jansik kapufára lőtte, de Vogel megint kivédett egy büntetőt. Fekete Gergő megnyerhette volna a világbajnokságot, de kapufát dobott, a görög játékos pedig belőtte, folytatódott tovább. Varga Dénes, Fudulisz és Vámos is magabiztosan értesítette a büntetőt. Papanasztasziu viszont kihagyta, Vogel Soma ezt is kivédte.

photo_camera Vogel Soma, a hős. Fotó: YUICHI YAMAZAKI/AFP

Varga Zsolt szövetségi kapitány irányításával az együttes a tavalyi Európa-bajnoki ezüst után most vb-címet nyert, ez Magyarország történetének - 1973, 2003 és 2013 - negyedik világbajnoki aranyérme, írja az MTI. A válogatott a görögökhöz hasonlóan már a döntőbe jutással megszerezte a kvótát a jövő évi párizsi olimpiára.

Varga Zsolt még a Ferencváros vezetőedzőjeként legnagyobb sikerét kísértetiesen hasonló körülmények között aratta, a Bajnokok Ligája 2019-es hannoveri döntőjében a görög Olympiakosz volt az ellenfél, amelyet 10-10 után ötméteresekkel 4-3-ra nyerték meg a zöld-fehérek, ugyanez lett a végeredmény szombaton Fukuokában.

A vb legjobb játékosa Zalánki Gergő lett, aki végig kiegyenlített és jó teljesítményt nyújtott, az amerikaiak elleni negyeddöntőben hatszor volt eredményes, de a spanyolok ellen a négy között és a fináléban is remekelt.



A világbajnok magyar férfi válogatott kerete:

kapusok: Lévai Márton, Vogel Soma

mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Manhercz Krisztián, Pohl Zoltán, Vámos Márton, Nagy Ádám, Zalánki Gergő, Fekete Gergő, Német Toni, Varga Dénes, Jansik Szilárd, Vigvári Vendel, Molnár Erik, Vigvári Vince



photo_camera Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Két napon belül ez már a harmadik magyar világbajnoki cím: pénteken Kós Hubert és a férfi kardcsapat is aranyérmet nyert.