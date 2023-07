A zalaegerszegi tréner egy klasszikussal megnyitotta a magyar edzői nyilatkozatok új szezonját

Elindult az NB I új szezonja hétvégén, szerencsére megőrizve mindent, ami jó a magyar fociban. Emléket is állítanánk egy biztos pontnak, a meccs utáni edzői nyilatkozatoknak.

A Zalaegerszeg mestere, Boér Gábor a Kisvárda elleni hazai zakó (0-2) után mutatta be a magyarázkodás annyira tökéletes eszköztárát a Nemzeti Sport beszámolója szerint, hogy a saját dolgát nehezítette meg, ha a bajnokság hátralévő részében nem akarja ismételni magát.

„Az első tíz percben jók voltunk, gólt kellett volna szereznünk, odaszegeztük a Kisvárdát a kapujához. Minden esélyünk megvolt arra, hogy előnybe kerüljünk, majd a semmiből gólt kaptunk. Ez megzavart minket, elvesztettük a fonalat, nem találtuk a játékunkat.”



Az első 10 perc ugyan a rendes játékidő 1/9-ed része, ami után le kell még játszani a maradékot is, és ott van még a hosszabbítás is, de azért a Boér által jónak ítélt 10 perc alatt is történt valami, ami befolyásolta a meccset: a 7. percben gólt kaptak, majd a 15. percben is, bár az a második már kétségtelenül a 10. perc után volt.

Boér a szünetben 5-öt cserélt, nem jött be, mert gólt így sem rúgtak. Ezzel együtt így foglalható össze a meccs szerinte:

próbáltunk belenyúlni a meccsbe

akaratosabb futballt szerettünk volna játszani

nem voltunk hatékonyak a befejezéseknél

görcsössé váltunk, nem volt szerencsénk .

a játékosok jól dolgoztak, egy pillanatra sem adták fel, megvolt bennük a hit.

sajnos vannak ilyen meccsek, semmi sem sikerült.

Az edzői nyilatkozatokról szóló sorozatunk ezzel elindult. A nevén gondolkodtunk, a „semmi sem sikerült” és a „semmiből kaptunk gólt” közül végül az utóbbi győzött.