A Kreml szóvivője azt mondta, Putyint a szavazatok több mint 90 százalékával újra fogják választani

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a New York Timesnak azt mondta, hogy Vlagyimir Putyint a szavazatok 90 százalékával újra fogják választani a 2024-es orosz elnökválasztáson. Peszkov a lapnak azt mondta: „Elnökválasztásunk nem igazán demokrácia, hanem költséges bürokrácia. Putyint jövőre a szavazatok több mint 90 százalékával újraválasztják.”

photo_camera Dmitrij Peszkov a Kremlben 2023. május 25-én. Fotó: Mihail Mecel/AFP

A háborúról azt mondta, „jelenleg nincs alapja a megállapodásnak”, és az orosz hadsereg az operációt a belátható jövőben is folytatja. Peszkov szerint Oroszország nem törekszik több terület elcsatolására, „mi csak ellenőrizni akarjuk az összes földet, amit most az alkotmányunkban a miénkként jegyzünk”. Az ukrán terület annektálása után a megszállt donyecki és luhanszki területekt, illetve Herszon és Zaporizzsja is bekerültek az orosz alkotmányba.

Később Peszkov azt mondta az RBK-nak, hogy az amerikai újságírók „szokás szerint rosszul idézték”. Azt mondta, ő személy szerint biztos abban, hogy Putyint megválasztják, „a Putyin körüli konszolidáció mértéke alapján”, de „a kérdés a választásokra vonatkozott, és a válasz az volt, hogy a választásokat megköveteli a demokrácia, Putyin pedig maga döntött úgy, hogy megtartja őket, de elméletileg nem is kell megtartani, mert egyértelmű, hogy Putyint megválasztják”. „Ez teljesen az én személyes véleményem. Így lettem rosszul idézve – mondta Peszkov. (Meduza)