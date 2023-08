A Tóth Balázs védhetne, mi? Hát nem fog - avagy onnan szúrták hátba Orbánt, ahonnan talán a legjobban fáj neki

„Azt mondanám, hogy a Tóth Balázs védhetne”

– kezdte Orbán Viktor a felcsúti akadémia all star-csapatának felsorolását abban az interjúban, amit az atlétáját a kigombolt inge alól kilógatva adott a Puskás Akadémiáról a Puskás Akadémia stadionjában Istenes Lászlónak, a Puskás Akadémia kommunikációs igazgatójának július végén. Sajnos Hornyák László, a csapat edzője figyelmetlenül olvasta a híreket, ugyanis Tóth Balázs nem védhetett az NB I. eddigi két fordulójában.

De az igazi mélyütést csak most, augusztus 9-én vitte be Orbánnak: Tóth idén nem is fog védeni a Felcsútban, ugyanis kölcsönadták erre a szezonra Fehérvárra. Nem lenne csoda, ha az akadémiaalapító-stadionszomszéd miniszterelnök most mint Shakespeare felcsúti Julius Caesarja horkanna fel: hát te is fiam, Hornyák? Az Orbán által felsorolt többi játékos pedig, Szoszó, Gyuszika, meg Nagy Joe a balfutóba' és többiek kezdhetnek aggódni, hogy az orbáni átok – akit ő támogat szerte a világban, annak a politikusnak biztos kudarc a következő választás – nehogy őket is elérje.

A kölcsönadásról szóló közlemény szerint egyébként a 25 éves Tóth Balázs 76 első osztályú bajnokin védett, két bronz- és egy ezüstérmet szerzett a csapattal, plusz a Nemzeti Sport osztályzatai alapján ő lett a 2020-2021-es idény legjobb kapusa. (A Nemzeti Sportot az a Szöllősi György főszerkeszti, aki előtte a Puskás Akadémia kommunikációs igazgatója volt).

Mostanában viszont nem ment olyan jól neki (nem Szöllősinek, neki mindig jól megy, míg együtt ünnepelhet Orbán Viktorral a felcsúti VIP-ben): az előző szezonban csak néha állhatott kapuban, ebben a naptári évben négy tétmeccse volt, ezeken 8 gólt kapott, háromszor kikaptak, csak a tavaly (és eddig idén a másodosztályban is) tökutolsó Vasas ellen játszottak döntetlent.