Rogán minisztériuma túlköltekezett az első félévben, de sehol nincs Lantos Csabához képest

Az első félévben a költségvetésben szereplő 72 úgynevezett kiadási előirányzat összesen 20 686,8 milliárd forintot költött el. Ezek között a kiadási előirányzatok között szerepelnek a minisztériumok, az országgyűlés és az elnöki hivatal, a független állami szervek, mint a számvevőszék, a bíróságok, ügyészségek, de például az állami vagyon kezelésével kapcsolatos kiadások, a helyi önkormányzatok támogatása vagy az egészségügyi és nyugdíjalap kiadásai is megjelennek benne. Ezek a költségvetési törvény értelmében összesen 42 813,28 milliárd forintot költhetnének el ebben az évben, vagyis félévkor a kiadások összességében 48,3 százalékon álltak.

De ezen belül nem meglepő módon hatalmas szórások vannak.

Összeszedtük egy táblázatba, mennyit költöttek fél év alatt a minisztériumok, valamint a társadalombiztosítási alap, illetve mennyi ment el még néhány egyéb költségvetési fejezeti előirányzatra. (A teljes, mind a 72 tételt érintő táblázattal nem nyújtottuk végtelen hosszúságúra ezt a cikket, de ide kattintva böngészhet benne).

link Forrás

Látható, hogy a Pintér Sándor vezette belügy költheti a legtöbb pénzt a minisztériumok közül – ez nem csoda annak fényében, hogy mi mindent tartozik oda –, és további öt tárca van, amely 1000 milliárdot meghaladó kiadással tervezhette ezt az évet. Illetve az is látszik, hogy a nyugdíjakra minden más tételnél többet szántak erre az évre. Ráadásul a nyugdíjalap az egyike azoknak, amelyekben a kiadások az első félévben meghaladták az egész évre tervezett felét – igaz, torzító hatása lehet annak, hogy a 13. havi nyugdíjat idén is februárban folyósították.

A minisztériumok közül az első félévben a Szalay-Bobrovniczky Kristóf vezette honvédelmi tárca volt a legtakarékosabb: csak a rendelkezésükre álló éves keret 28,7 százalékát költötték el. Szijjártó Péter is takarékoskodik, amikor épp nem a világot járja, és példát mutat a spórolásból a pénzügyminiszter – mindkét minisztérium alatta maradt nemhogy az 50, de még a 40 százaléknak is.

link Forrás

A másik végletet az energiaminisztérium jelenti: Lantos Csaba tárcája a 2023-ra tervezett 1 543,07 milliárdból június végéig elköltött 1 276,76 milliárdot, vagyis az éves előirányzat 82,7 százalékát. Szintén a túlköltekezők között van a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Miniszterelnökség, valamint az éves keretének már majdnem 60 százalékát elköltő agrártárca.

Az államkincstári adatokból az is látszik, hogy az állami beruházásokat szinte teljesen leállították az első félévben: az erre egész évben szánt 689,93 milliárd forintnak kevesebb, mint a negyedét költötték el félévig (mondjuk az első negyedév végén még csak 5,1 százalékon állt a mutató, április-júniusban tehát valóságos pénzszórás kezdődött).

Az is figyelemreméltó, hogy az állami vagyongazdálkodás milyen remekül megy: az ezzel kapcsolatos tervezett 507 milliárdos kiadást szinte teljesen egészében elköltötték az első félévben. Egyébként, mint a kincstár egy másik táblázatából kiderül, az állami vagyonnal kapcsolatos bevételeket erre az évre mindössze 30,72 milliárd forintra tervezték – és bár ez már mostanra 101,3 százalékon teljesült, ez is csak azt jelenti, hogy 31,11 milliárd folyt be abból az állami vagyonból, ami félévig 487,35 milliárdba került.