A homoszexualitás népszerűsítése miatt betiltották a Barbie-t Kuvaitban

A Barbie című film „a kuvaiti társadalomtól és közrendtől idegen eszméket és meggyőződéseket hirdet”, magyarázta a kuvaiti Információs Minisztérium szóvivője a döntést, melynek értelmében az országban betiltják a világszerte kasszarekordokat döntögető alkotást.

Hogy mik a fent említett eszmék? A homoszexualitás népszerűsítése. Általában a kuvaiti filmeket minősítő testület csak jelenetek törlését szokta kérni, de ha egy filmben az állam által elfogadhatatlannak tartott viselkedést népszerűsítenek, teljes tiltást kérnek.

A több mint egymilliárd dolláros bevételű BArbie-t – amelyről kritikát is írtunk – Libanon kultúrminisztere is kifogásolta, és rögtön kérte is a belügyminisztériumot, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a betiltásáért. Mohammad Mortada elmondása szerint a film „népszerűsíti a homoszexualitást és a transzszexualitást... támogatja az apa gyámságának elutasítását, aláássa és nevetségessé teszi az anya szerepét, megkérdőjelezi a házasság és a család szükségességét”.

A Barbie Vietnámban is kicsapta a biztosítékot, igaz, ott egy gyerekrajzokra emlékeztető térkép miatt, amin elvileg a régióban vitatott Dél-kínai-tenger jelentős része egyértelműen Kínához tartozik. (BBC)