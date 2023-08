Milliárdos a Fradi-verő feröeri csodacsapat gólvágója, de napközben így is dolgozik

„Adjátok oda neki az Aranylabdát” – követelte a KÍ Klaksvík örömmámorban úszó közösségi médiása. Nem Messiről vagy Mbappéről beszélt, hanem Árni Frederiksbergről.

Nehéz ahhoz hasonlót mondani, amit a feröeri csapat művel idén a Bajnokok Ligája-selejtezőben. Félamatőr/félprofi csapatként az Üllői úton alázták meg 3-0-ra és verték ki a Fradit, aztán elintézték a svéd bajnokot. A héten aztán az első meccsen legyőzték a norvég Moldét is 2-1-re. Persze csapatjáték, nagyon együtt vannak, egymásért küzdenek, de a menetelés főszereplője kétségtelenül Árni Frederiksberg, aki 5 meccsen 6 gólt szerzett, és kiosztott 2 gólpasszt is. Vagyis a feröeriek összes rúgott góljában benne volt.

photo_camera Árni Frederiksberg Fotó: LUCAS FRAYSSINET/Hans Lucas via AFP

A feröeriek sztorijának szerves része, hogy a csapat nagy része dolgozik (René Joensen például villanyszerelőként, de 5-6 csapattársa is ugyanannál a cégnél van), és munka után mennek edzésre. Ez Frederiksbergre is igaz, de van egy óriási különbség.

Turi Géza, a Klaksvik magyar kapusedzője mesélt Frederiksbergről a Nemzeti Sportnak:

„Érdemes róla tudni, hogy a családja ötvenegy százalékos tulajdonosa annak a feröeri–norvég halfeldolgozó vállalatnak, amely a környéken az egyik legnagyobb, súlyos, milliárdos bevételeket ér el évente. Amúgy ő bankárnak tanult, két-három hónapja nevezték ki Feröer második-harmadik legnagyobb élelmiszer-beszállító cégének az élére, jelenleg vezérigazgató. Feröeren mindenki jól él, de ő más szintet képvisel, ennek ellenére ezt sohasem érzékelteti, egyáltalán nem nagyképű, ha egy ismeretlen beszélne vele, észre sem venné, hogy honnan jött és mennyi pénze van. Ha valaki, ő biztosan nem a pénzért futballozik... A cégének Klaksvíkban van egy irodaháza, onnan jár edzésre, s a városban épített egy házat, feleségével és egy gyermekével él ott. Mi történne, ha a feröerinél jobb bajnokságból próbálnák elcsábítani? Ezt neki kell tudnia, de abban biztos vagyok, hogy mondjuk a magyar, a norvég vagy a dán első ligában megállná a helyét.”



photo_camera Fotó: LUCAS FRAYSSINET/Hans Lucas via AFP

Frederiksberget mintha csak most, a Fradi elleni meccs előtt mártották volna valami csodaszerbe, mert 31 éves kora ellenére egészen eddig szinte semmit nem mutatott nemzetközi szinten. Soha nem állt légiósnak, a válogatottban mindössze 11-szer lépett pályára, legutóbb 2019-ben, egyetlen gólt sem szerzett. (Ellenünk kétszer is csak kispadozott.) A feröeri bajnokságban jó játékosnak számít, de ott sem volt eddig kiemelkedően nagy sztár. A gyerekkori klubjában, az NSÍ Runavíkben lett felnőtt játékos, itt egy kupagyőzelem jött össze neki, 9 év után állt tovább, a B36 Tórshavnba szerződött, hogy bajnokságot nyerjen. Ez ott nem jött össze, ezért újra váltott, 2021 elején igazolt a Klaksvíkba. A hazai bajnokságban – és eddig a nemzetközi kupában – verhetetlen KÍ-vel azóta kétszer is bajnok lett. Az európai kupákban a selejtezőkben a mostani idényig volt bőven lehetősége, 23-szor lépett pályára, ezeken 5 gólpasszt adott ugyan, de gólt egyet sem lőtt.

Aztán jött a ferencvárosi fellépés, ahol a jobbszélső Frederiksberg két gólt szerzett. Az elsőt 11-esből, a második sem volt az a látványos rakéta.

De aztán adott egy tökéletes passzt Kassinak, amiből – Dibusznak köszönhetően is – gól lett.

Frederiksbergnek innentől látványosan megnőtt az önbizalma. A Fradi kiverése után a svéd Häcken ellen nem lehetett megállítani.

Megengedte magának ezt a próbálkozást is.

És mivel ő rúgja a szögleteket, a két gólhoz hozzátett egy gólpasszt is.

Élete meccse után élete újabb meccse jött a héten a Molde ellen. Hazai pályán a feröeriek a Fradi és a svédek ellen is 0-0 játszottak, a norvégok viszont megtörték a jeget, betaláltak. De aztán jött Frederiksberg.

Előbb felívelt egy szabadrúgást, majd felért a kapuhoz, és a gyengébbik, jobb lábával alaposan meglepte a norvég kapust.

Amilyen formában van, már senki nem lepődhetett meg, hogy a győztes gólt is ő szerzi.

Frederiksberg azt nyilatkozta a norvég NRK-nak, hogy kapott ajánlatokat külföldről, de decemberig biztosan marad a Klaksvíkban, mert ősszel valamelyik európai kupa csoportkörében játszanak majd. (A Konferencialiga már biztos a Klaksvíknak, ha kiverik a Moldét, a BL-csoportkörért az Olimpija Ljubljana–Galatasaray párharc győztesével játszanak. Jó eséllyel a törökökkel, akik az első meccsen Szlovéniában nyertek 3-0-ra. Ha a feröeriek nem gyűrik le a norvégokat, a Sheriff Tiraspol–BATE Boriszov meccs győztesével kerülnek szembe az Európa-liga rájátszásában.)

photo_camera Fotó: LUCAS FRAYSSINET/Hans Lucas via AFP

Szerinte ő 31 évesen már túl öreg ahhoz, hogy a focira tegye fel az életét, egyébként is jól érzi magát a feröeri nyugalomban, de a fiatalabbak közül kerülhetnek még ki sikeres profik. Napközben 8-tól 4-ig dolgozik ő is, aztán megy edzésre.

A klub mindenesetre azt tervezi, hogy a meseszerű menetelés miatt kikölcsönzik a munkahelyükről a játékosokat, és állják a fizetésüket. A kupában összefocizott, egyre tekintélyesebb pénzt ugyanakkor nem akarják csak bérekre elverni, abból az utánpótlásra és a női csapatra is költenének. Nem tervezik azt sem, hogy átállnak tisztán profi működésre, mert jónak látják a félamatőr rendszert. (A csapatban vannak légiósok, ha nem is sokan, akik a fociból élnek.)

A KÍ a harmadik fordulóban költözni kényszerült, mert a stadionja nem alkalmas 3. fordulós meccsek megrendezésére. A fővárosban, Tórshavnban játszottak, 4500 néző előtt. Klaksvik teljes lakossága 5 ezer fő.

Feröeren pedig már a pályára ugrálnak be.