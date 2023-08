Majdnem egymillió forintot fizet havonta a győri önkormányzat Dézsi Csaba András luxusautójáért

Felkerült Győr honlapjára a korábban féltve őrzött szolgálati gépjárművekre vonatkozó belső szabályzat, és a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat által fenntartott autók listája is. Ebből derül ki az is, hogy Dézsi Csaba András polgármester szolgálati luxusautóját közel egymillió forintért bérli havonta az önkormányzat, de ő maga csak 29 ezer forintot fizet érte.



A polgármesteri hivatal havi szinten összesen 3,6 millió forintért bérel hat darab szolgálati Audit, Dézsi A8-asa havonta 930 ezer forintba kerül. Ez valószínűleg ugyanaz az autó, amelyikkel a győri polgármester Rammstein-koncertre ment, és amelyik hazafelé defektet kapott.

Ez Dézsi szerint és a most publikált dokumentumok szerint is szabályos, magánhasználat esetén csak a benzint kell saját zsebből kifizetni. Kézenfekvő lenne, de az autókat nem a győri Audi Hungária biztosítja a városnak, és még csak nem is tőlük bérli az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal: hanem egy bizonyos CarMen Rent Kft-től.

Az A6-osok - amikkel az alpolgármesterek közlekednek -, egyenként 446 ezer forintba fájnak a város költségvetésének, az önkormányzat A6-osai 526 ezer forintba kerülnek havonta, ebből papíron három van. A városnak ezen felül még számos autó van a birtokában: például egy antik Rába-teherautó, egy 2013-as évjáratú Audi A6, egy 2019-es Audi E-Tron, egy 2020-as Volkswagen Golf, egy 2017-es Citroen Jumper, egy 2015-ös Dacia Duster, egy Ford és a Dézsi által korábban használt 2019-es Mercedes kisbusz.

